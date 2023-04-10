Наскільки високі гори можуть виникнути Землі: виявляється, Еверест — це не межа

Теоретично на нашій планеті може з'явитися гора, вища за Еверест, але її появі заважатимуть гравітація та ерозія.

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60 млн років тому дві літосферні плити, Євразійська й Індійська, зіткнулися й утворили гірський хребет. Але ці плити мали однакову щільність, а тому жодна з них не могла опуститися нижче за іншу. Тому гірській породі не було куди подітися, і вона пішла вгору. Так з'явилися Гімалаї, де зараз є дві найвищі гори на Землі. Найвищою є Еверест (висота 8,8 км), але на другому місці розмістилася гора К2 чи Чогорі (висота 8,6 км). Але чи можуть на нашій планеті з'явитися ще вищі гори та наскільки високими вони можуть бути? На це питання виданню Live Science відповідають учені.

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Найвища гора на Землі — гора Еверест Фото: Live Science

За словами Джина Гамфріса з Університету штату Орегон, що в США, теоретично на Землі можуть з'явитися гори, які можуть бути вищими, ніж Еверест. Але для того, щоб вирости до такого розміру, цим горам доведеться подолати щонайменше дві проблеми: земну гравітацію та ерозію.

"Будь-яка гірська порода, яка почне перетворюватися на гору, піддається впливу сили тяжіння, а тому не завжди зможе досягти дуже великої висоти. Також ерозія утримує гори від того, щоб вони виростали занадто великими. Наприклад, це стосується льодовиків, які прорізають під час руху гірську породу", — каже Гамфріс.

За словами вчених, льодовикова ерозія призводить до створення крутих схилів гір, які схильні до зсувів, і це заважає таким формам рельєфу збільшуватися в розмірах. Учені стверджують, що чим вищою ставатиме гора, тим сильніше на неї діє гравітація та ерозійні процеси. І так дуже високі гори більше схильні до руйнування. Наприклад, теоретично гора Еверест може зрости ще більше, але вищезгадані ефекти не дають цього зробити.

Друга по висоті гора Землі — гора Чогорі чи К2 Фото: wikipedia

"Але є способи, за допомогою яких гори на Землі можуть стати дуже високими. Я б сказав, що можливість появи гори, вищої за Еверест, приблизно на 1600 метрів цілком імовірна. Але для цього потрібні відповідні умови", — говорить Гамфріс.

Учений вважає, що дуже високі гори можуть з'явитися на Землі не через зіткнення літосферних плит, а в результаті вивержень вулканів.

Вулканічні гори зростають у міру виверження вулканів. Лава, що випливає з вулканів, остигає, накопичується шар за шаром, і так такі гори стають вищими і вищими. Якщо вулкан постійно вивергатиметься, то лава постійно накопичуватиметься, і це призведе до появи дуже високої гори, вважає вчений.

Цей факт підтверджує існування найвищої гори в Сонячній системі — гори Олімп на Марсі, яка є згаслим вулканом і відповідно утворилася внаслідок його постійних вивержень.

Найвища гора в Сонячній системі — гора Олімп на Марсі Фото: NASA

"Ця гора височить над поверхнею приблизно на 21 км і так досягає верхніх шарів розрідженої атмосфери Марса", — говорить Брайоні Горган із Університету Пердью, штат Індіана, США.

За словами вчених, гора Олімп змогла стати такою високою, тому що на Марсі немає руху літосферних плит, які впливають на геологію Землі. Наприклад, на Гавайських островах вулкани також нарощують свою висоту, але не стають такими високими.

Справа в тому, що гора Олімп утворилася над глибокою криницею магми, що піднімається, і неодноразово виходила на поверхню. Але Гавайські острови не можуть залишатися надовго над такою самою криницею з магми тому, що Тихоокеанська плита продовжує рухатися. Тому вулкани тут не можуть стати такими високими.

За словами Горгана, попри те, що вулканічні гори можуть зростати постійно, вони також мають свою межу росту. Тому гора Олімп на Марсі не збільшується. Це пов'язано з тим, що тиск, необхідний для того, щоб магма продовжувала рухатися на вершину гори, через деякий час вже не здатна подолати такі ефекти, як висота гори, а також гравітація планети. Тобто магма вже не має енергії, щоб досягти вершини при певній висоті гори.

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