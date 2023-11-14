Почему большинство планет и звезд во Вселенной круглые: что придает им такую форму

Исследователи говорят, что только астероиды и небольшие спутники выбиваются из общего фона.

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Несмотря на то, насколько далеко находится та или иная планета, и какие бы ни были странные на ней условия, скорее всего, она будет иметь круглую форму, пишет LiveScience.

Так что же делает большинство небесных тел круглыми? Если коротко, то во всем виновата гравитация.

"Удивительно, что в космосе находится такое количество круглых объектов", — говорит астрофизик из Программы исследования экзопланет NASA Анджали Трипати.

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Такой эффект является результатом самогравитации – гравитации, которую объект оказывает сам на себя. Как только планета или же луна набирает достаточную массу, собственная гравитация сформирует из нее шар.

Как известно, небесные тела во Вселенной начали формироваться после Большого взрыва около 13,8 млрд лет назад. Тогда начали стакиваться крошечные частицы пыли, которые циркулировали в облаках пыли. Если столкновение происходило достаточно мягко, то частицы пыли сливались друг с другом. Последующие столкновения создавали эффект снежного кома. Чем больше массы накапливала зарождающаяся планета, тем больше росла ее гравитация и тем больше материи она притягивала.

"Такая гравитация будет тянуть всю имеющуюся материю к центру тяжести. Процесс похож на кухонную раковину, где вся вода будет вытекать через слив. В случае с планетами, каждая частица материи будет пытаться добраться как можно ближе к центру тяжести", — говорит руководитель Центра научных данных ESAC Европейского космического агентства Бруно Мерин.

Он объясняет, что планетарные тела будут продолжать перемещать материю, пока не найдут равновесие – состояние, в котором каждая точка находится как можно ближе к центру. И единственная форма, которая достигает такого рода равновесия в пространстве – это сфера.

Например, Меркурий и Венера являются почти идеальными сферами, так как это каменные планеты, которые вращаются достаточно медленно. Ледяные планеты также имеют тенденцию достигать почти идеальной сферы, так как слой льда способен распределяться равномерно по поверхности.

Как видим, далеко не каждая планета представляет собой идеальную сферу. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн имеют выпуклости на экваторе из-за своей скорости вращения. По данным NASA, форма Сатурна выглядит как бейсбольный мяч, на который сели сверху. Даже Земля имеет небольшую выпуклость мнее 1% из-за своей центробежной силы.

Несмотря на то, что Вселенная полна сферических небесных тел, в ней также можно найти и другие формы. Например, астероиды и кометы могут иметь любую форму, которая формируется в результате столкновения и межзвездного вращения. Например, у Марса есть спутник в форме гигантской картошки.

Более того, только около 20 из почти 300 известных спутников Солнечной системы имеют привычную круглую форму. Объяснение такому явлению очень простое, у всех этих тел меньшая масса, а потому им не хватает гравитации, чтобы выровнять свою форму.

Напомним, недавно ученые ответили на вопрос, какая планета Солнечной системы самая близкая к Земле, и ответ оказался не слишком очевидным.