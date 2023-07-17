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Технологии и наука

Какая планета Солнечной системы самая близкая к Земле: ответ не совсем очевиден

Солнечная система
Фото: NASA | Какая планета Солнечной системы самая близкая к Земле: ответ не совсем очевиден

На самом деле в Солнечной системе ничего не изменилось, но некоторая путаница в этом вопросе возникает.

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В последнее время возникла некоторая путаница в отношении того, какая из планет Солнечной системы находится ближе всего к Земле. Издание Science Focus предлагает разобраться в этом вопросе.

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Все 8 планет Солнечной системы расположены в одном и том же порядке по удалению от Солнца, как и были раньше, то есть на самом деле ничего необычного не произошло. Первой планетой так и остался Меркурий, второй — Венера, третьей — Земля, четвертой — Марс, пятой — Юпитер, шестой – Сатурн, седьмой – Уран и восьмой – Нептун. Напоминаем, что Плутон теперь уже не девятая планета и ее продолжают искать астрономы на просторах нашей Солнечной системы.

Если посмотреть на расположение планет в так называемой внутренней Солнечной системе, где находятся планеты земной группы, то есть Меркурий, Венера, Земля и Марса, то как раз Венера и Марс являются нашими ближайшими соседями.

Но при максимальном сближении с Земле во время вращения вокруг Солнца, ближе к нам находится не Марс, как считают некоторые люди, а именно Венера. Поэтому именно вторая планета от Солнца является самым близким соседом Земли. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

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Венера является самым близким соседом Земли
Фото: NASA/JPL-Caltech

Путаница в этом вопросе также возникает, когда говорят о среднем расстоянии между планетами. И здесь нужно говорить уже о Меркурии. Хотя эта планета находится ближе всего к Солнцу, она все же вращается вокруг звезды быстрее, чем Венера. Также самое большое расстояние, на котором Меркурий находится от Земли, когда он расположен с другой стороны Солнца, намного меньше, чем такое же расстояние от Земли до Венеры.

Получается, что в при таком рассмотрении этого вопроса, то Меркурий может находиться на расстоянии в 1,04 астрономических единиц от нас, а Венера – на расстоянии в 1,14 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна примерно 150 млн км и именно такая дистанция разделяет Солнце и Землю.

Сейчас считается, что для двух тел с примерно концентрическими и круговыми орбитами в одной плоскости среднее расстояние между двумя телами уменьшается по мере уменьшения радиуса внутренней орбиты.

Но из этого вывода следует, что Меркурий является не только в среднем ближайшей планетой к Земле, но и в среднем ближайшим соседом каждой из семи других планет Солнечной системы. Как бы это не казалось нелогичным, все же факт о том, что Венера ближе всего подлетает к Земле среди всех остальных планет, не изменился.

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Меркурий
Фото: NASA

Хотя некоторые люди считают, что Меркурий в силу своего близкого расположения к Солнцу имеет самую высокую температуру на поверхности, то это не так. На самом деле самую высокую температуру среди всех планет Солнечной системы имеет Венера. Почему так произошло, Фокус уже писал.