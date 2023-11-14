Вы всю жизнь представляли львиный рык неправильно: грозный лев в заставке MGM рычит под фонограмму

Звукорежиссеры использовали голос совершенно другого зверя, чтобы сделать заставку более запоминающейся.

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Удивительная заставка голливудской киностудии Metro Goldwyn Mayer (MGM), на которой с 1957 года появляется лев Лео, известна во всем мире. Фактически именно она сделала рык льва одним из самых знаковых в мире природы и Голливуда, пишет IFLScience.

Именно благодаря этой заставке и невероятно харизматичному льву Лео, который в ней появился, первобытный крик Короля джунглей запечатлелся в сознании публики. Однако есть одна небольшая проблема: в действительности этот культовый рык вовсе не принадлежит льву, фактически он лишь открывает рот и "рычит" под фонограмму.

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Отметим, что компания MGM использовала несколько львов, которые в разное время появлялись на заставке киностудии, однако с 1957 году они остановились на одной заставке — видео с большим львом по кличке Лео, именно он в последствии стал талисманов киностудии. Уже в 2021 году MGM перешла на использование компьютерной графики и использовала графического льва, который, впрочем, во многом основан изображении Лео.

Однако в 1980-х года произошло то, что буквально повергло в обман зрителей по всему миру. Дело в том, что звукорежиссеру, получившему множество наград, Марку Манджини поручили перезалить рык льва в стереофоническом формате, надеясь сделать легендарный рык более четким и богатым. Тут-то и начались проблемы.

В видеоролике, использованном в заставке, Лео широко открывает рот и скалит зубы — это может показаться весьма свирепым, но, увы, этот звук не звучит пугающе. По словам самого Манджини, он "скорее звучит сонно".

Во время работы звукорежиссер изучил "словарь больших кошек" и обнаружил, что львы, несмотря на всю свою свирепость, в действительности не издают устрашающих звуков, демонстрируя открытую пасть с обнаженными зубами, как показано на логотипе. Манджини обнаружил, что в действительности звук, который можно услышать, когда рычит лев, похож на "гигантский зевок".

В глазах звукорежиссера ситуация выглядела весьма комично, ведь на вид внушающий трепет взгляд с открытым ртом на самом деле сопровождался чем-то, похожим на звук животного, которое решило немного вздремнуть. В результате Манджини принял решение решить эту проблему, использовав рык другого животного.

В результате они с командой использовали рык тигра. В результате знаменитая во всем мире заставка киностудии MGM показывает льва, который попросту рычит под фонограмму, где использован голос тигра. Манджини также отмечает, что им с командой казалось "предательством" не использовать звуки льва, однако факт оставался фактом — рык львов не был достаточно масштабным и величественным.

Отметим, что львы вполне способны издавать громкие, глубокие и весьма устрашающие звуки своими квадратными голосовыми связками. Однако большая часть их рева более тонкая, чем часто думают. К слову, ученые также считают, что львы издают самый громкий рык среди всех больших кошек, его можно услышать даже на расстоянии до 8 километров.

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