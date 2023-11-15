Опасная трясина. Так ли смертоносны зыбучие пески, как нас убеждают в фильмах (видео)

Исследователи рассказали, что фильмы 80-х и 90-х весьма приукрасили опасность песков, похожих на жижу.

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Если вы выросли в 1980-х и 90-х годах, вы, вероятно, видели множество сцен об опасности зыбучих песков. Однако ученые считают, в действительности они не так страшны, как нас убеждали все это время, пишет IFLScience.

Как выяснилось, все те шоу, которые мы смотрели в детстве и сцены из фильмов, были глубоким обманом. Ученые уверяют, что зыбучие пески представляют собой сравнительно незначительную угрозу нашему благополучию, а шансы встретить их чрезвычайно малы. И все же, песок, похожий на жижу — вполне реален и, безусловно, к нему следует относиться с осторожностью.

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Отметим, что зыбучие пески стали обычным явлением для голливудских фильмов во время послевоенного бума остросюжетных фильмов категории В. Они предоставляли прекрасную возможность для драматической смерти и экзотического сюжета. Статистика свидетельствует, что в 1960-х годах в около 3% персонажи тонули в зыбучих песках, грязи или сочащейся глине. В 1980-х года приблизительно в 1 из 75 новых фильмов были использованы пески. Но в последнее время интерес к зыбучим пескам в кинематографе значительно снизился.

Зыбучие пески представляют собой мутный раствор песка, который смешивается с определенным количеством воды, образуя поверхность, напоминающую твердое тело, но ведущую себя, как сверхтонкая жидкость. Чаще всего зыбучие пески можно встретить у водоемов, например, на берегах рек или пляжах.

Исследователи отмечают, что зыбучие пески могут действовать как неньютоновская жидкость: любое приложенное напряжение приведет к уменьшению его кажущейся вязкости и эффективному превращению его в твердое состояние. Теоретически, вы сможете пробежать по этой жидкости и не утонуть. С другой стороны, любая попытка выдернуть конечность из зыбучего песка приведет к ее схватыванию и приданию ей свойств твердого тела. Именно отсюда появилась мантра, используемая во всех фильмах: чем больше ты сопротивляешься, тем больше ты тонешь.

Может ли человек утонуть в зыбучих песках?

Еще в 2005 году ученые провели эксперимент, показавший, что плотность людей составляет примерно половину зыбучего песка — то есть технически люди должны плавать на зыбучих песках при условии, что они не сопротивляются и не закапываются. Исследователи также обнаружили, что если человеку все же не повезло оказаться в зыбучих песках, ему следует как можно быстрее сбросить все свои вещи — например, рюкзак и прочее.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что человеку попросту не удастся утонуть в зыбучих песках — он не сможет погрузиться в него полностью. Команда отмечает, что любая жертва окажется на половину в зыбучих песках, но "риска быть затянутым под поверхность не будет".

Опасен ли зыбучий песок?

Увы, никакие официальные органы не собирают статистику о количестве смертей от зыбучих песков — это потому, что подобные случаи чрезвычайно редки.

И все же, порой люди умирают в зыбучих песках, однако в большинстве случаев это связано с тем, что они не могут из них выбраться и умирают от других факторов, например:

обезвоживание;

переохлаждение;

утопление из-за приливов.

Как спастись из зыбучих песков

Если вам не посчастливилось угодить в зыбучие пески, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить ситуацию, а именно:

не паникуйте;

не шевелитесь;

откиньтесь назад и попытайтесь занять как можно больше площади.

Теоретически все это поможет вам держаться на поверхности, а не тонуть. Кроме того, можно попробовать осторожно покачивать ногами, что может привести к попаданию большого количества воды в песок и его разжижению. Однако лучшей стратегией будет поиск внешней помощи: время здесь играет важную роль, а потому действуйте быстро и спокойно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали песок, который сыплется вверх, а не вниз.