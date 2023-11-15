Растения могут иметь сознание: их нужно усыпить, чтобы выяснить это

Исследователи считают, что нашли способ раз и навсегда выяснить, обладают ли растения подобием человеческого сознания.

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Растения не умеют спать так, как люди, но они также менее активны ночью. У растений есть свои собственные циркадные ритмы – внутренние часы, которые используют внутренние и внешние сигналы, чтобы отличить день от ночи и как многие животные на планете просыпаться с восходом солнца, пишет IFLScience.

Недавно ученые смогли понаблюдать за тем, как просыпаются растения на Земле с помощью радиометра ECOSTRESS, установленного на борту МКС. Инструмент призван следить за здоровьем растительности на планете, измеряя ее температуру и отслеживая такие процессы, как потеря растениями воды для того, чтобы охлаждаться.

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Снимки, сделанные ECOSTRESS из космоса, показали, как растения возле одного из озер в США, увеличивают свою активность в течение утра, что похоже на пробуждение. Ученые увидели, что у кромки воды растения проявляли признаки активности раньше, чем тем, который росли дальше от воды.

Итак, если растения могут просыпаться, то можно ли их усыпить? Таким вопросом задался ботаник Стефано Манкузо из Международной лаборатории нейробиологии растений.

Его исследование частично подпитывают поиски доказательств существования интеллекта у растений. Например, одно из исследований показало, что растению не нужно упереться в препятствие, чтобы поменять направление своего роста, так как же они узнают о том, что необходимо подвинуться?

Такое движение растений кажется чем-то невероятным, но на самом деле, привычное явление, просто оно происходит с очень низкой скоростью. Другие исследования смогли продемонстрировать, что растения, которые борются за солнечный свет, могут использовать грязную тактику, чтобы одержать победу над конкурентами.

Именно такие результаты работ побудили Манкузо задаться вопросом о возможности существования сознания у растений. Ученый признает, что такое сложно доказать или опровергнуть без четкого определения самого понятия.

"Очень сложно рассуждать о сознании, во-первых, потому что мы на самом деле не знаем, что такое сознание, даже в нашем с вами случае. Но есть подход, который позволяет рассматривать сознание как биологическую особенность: сознание – это то, что есть у всех нас, за исключением случаев, когда мы очень глубоко спим или находимся под анестезией", — говорит эксперт.

"Мой подход к изучению сознания у растений был похожим. Я начал с того, что проверил, чувствительны ли они к анестетикам, и обнаружил, что можно обезболить все растения, используя те же анестетики, которые действуют на людей. Это чрезвычайно увлекательно. Мы думали, что сознание связано с мозгом, но я думаю, что и сознание, и интеллект более воплощены и связаны со всем телом", — подытожил Манкузо.

Он надеется, что его эксперимент даст результаты к концу 2023 года и возможно, тогда мы сможем поставить точку в спорах о том, есть ли у растений сознание.

Напомним, ученые опровергают мнение о способности растений ощущать боль. Растения не способны убегать от опасности из-за своего неподвижного положения и отсутствия нервной системы или мозга. Тем не менее, они обладают замечательной защитной системой, которая реагирует на повреждения, нанесенные хищниками, такими как гусеницы.