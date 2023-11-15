Рослини можуть мати свідомість: їх потрібно приспати, щоб з'ясувати це

Дослідники вважають, що знайшли спосіб раз і назавжди з'ясувати, чи мають рослини подобу людської свідомості.

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Рослини не вміють спати так, як люди, але вони також менш активні вночі. У рослин є свої власні циркадні ритми — внутрішній годинник, який використовує внутрішні і зовнішні сигнали, щоб відрізнити день від ночі і як багато тварин на планеті прокидатися зі сходом сонця, пише IFLScience.

Нещодавно вчені змогли поспостерігати за тим, як прокидаються рослини на Землі за допомогою радіометра ECOSTRESS, встановленого на борту МКС. Інструмент покликаний стежити за здоров'ям рослинності на планеті, вимірюючи її температуру і відстежуючи такі процеси, як втрата рослинами води для того, щоб охолоджуватися.

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Знімки, зроблені ECOSTRESS з космосу, показали, як рослини біля одного з озер у США, збільшують свою активність протягом ранку, що схоже на пробудження. Вчені побачили, що біля крайка води рослини проявляли ознаки активності раніше, ніж ті, що росли далі від води.

Отже, якщо рослини можуть прокидатися, то чи можна їх приспати? Таким питанням задався ботанік Стефано Манкузо з Міжнародної лабораторії нейробіології рослин.

Його дослідження частково підживлюють пошуки доказів існування інтелекту в рослин. Наприклад, одне з досліджень показало, що рослині не потрібно впертися в перешкоду, щоб змінити напрямок свого зростання, то як же вони дізнаються про те, що необхідно посунутися?

Такий рух рослин здається чимось неймовірним, але насправді, звичне явище, просто воно відбувається з дуже низькою швидкістю. Інші дослідження змогли продемонструвати, що рослини, які борються за сонячне світло, можуть використовувати брудну тактику, щоб здобути перемогу над конкурентами.

Саме такі результати робіт спонукали Манкузо замислитися над питанням про можливість існування свідомості у рослин. Вчений визнає, що таке складно довести або спростувати без чіткого визначення самого поняття.

"Дуже складно розмірковувати про свідомість, по-перше, тому що ми насправді не знаємо, що таке свідомість, навіть у нашому з вами випадку. Але є підхід, який дає змогу розглядати свідомість як біологічну особливість: свідомість — це те, що є у всіх нас, за винятком випадків, коли ми дуже глибоко спимо або перебуваємо під анестезією", — каже експерт.

"Мій підхід до вивчення свідомості у рослин був схожим. Я почав з того, що перевірив, чи чутливі вони до анестетиків, і виявив, що можна знеболити всі рослини, використовуючи ті самі анестетики, які діють на людей. Це надзвичайно захопливо. Ми думали, що свідомість пов'язана з мозком, але я думаю, що і свідомість, і інтелект є більш втіленими й пов'язані з усім тілом", — підсумував Манкузо.

Він сподівається, що його експеримент дасть результати до кінця 2023 року і, можливо, тоді ми зможемо поставити крапку в суперечках про те, чи є у рослин свідомість.

Нагадаємо, вчені спростовують думку про здатність рослин відчувати біль. Рослини не здатні тікати від небезпеки через своє нерухоме положення і відсутність нервової системи або мозку. Проте вони володіють чудовою захисною системою, яка реагує на пошкодження, завдані хижаками, такими як гусениці.