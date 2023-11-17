Рассчитали до миллисекунды. Ученые выяснили, сколько на самом деле длится день на Земле

Часы говорят нам, что день на планете длится ровно 24 часа, но это не совсем так. Ученые рассчитали самое точное время, известное нам на сегодняшний день.

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Мы привыкли думать, что день на Земле длится 24 часа или 86 400 секунд, однако это число вовсе не является точным и неизменным. Знание этих тонких различий едва ли может повлиять на нашу повседневную жизнь, однако оно определенно может помочь ученым построить более точные климатические модели, пишет Space.

Точная продолжительность дня на нашей планете зависит от того, сколько времени требуется Земле, чтобы совершить один оборот. Но, увы, благодаря весьма драматическим событиям, таким как землетрясения или извержения вулканов, а также более тонким сдвигам, вызванным жидким металлом в ядре Земли, это время очень незначительно меняется, но все же меняется.

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Эти возмущения миллисекундного уровня крошечны и непредсказуемы, однако их измерение чрезвычайно полезно для ученых. По словам профессора Мюнхенского технического университета (TUM) в Германии Ульриха Шрайбера, колебания вращения Земли важны не только для астрономии, они также чрезвычайно необходимы для создания точных климатических моделей климата, а также лучшего понимания погодных явлений, таких как Эль-Ниньо. При этом чем точнее будут данные, тем точнее будут прогнозы ученых.

В ходе нового исследования Шрайберу с коллегами удалось измерить эти тонкие изменения продолжительности земного для с беспрецедентной точностью. Команда использовала лазерный кольцевой гироскоп, квадратную "гоночную дорожку" шириной 4 метра, расположенную в герметичной камере Геодезической обсерватории Веттцелль (Германия).

Лазерный гироскоп, разработанный в подземной лаборатории в Германии, обнаруживает миллисекундные изменения вращения Земли и может помочь ученым построить более качественные модели климата Фото: TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH

По словам команды, устройство было расположено в скале на глубине около 6 метров, поэтому на его лазерные лучи влияли только изменения вращения Земля, без дополнительных факторов окружающей среды.

Отметим, что гироскоп оснащен двумя лазерными лучами: один движется по часовой стрелке, второй — против часовой стрелки. Если бы наша планета была идеально сбалансирована, оба луча прошли бы одинаковое расстояние, однако аппарат подвергается тем же колебаниям, что и наша планета, а потому один из лазерных лучей покрывает немного меньшее расстояние, чем другой.

Далее команда вычислила разницу и обнаружила, что вращение Земли незначительно меняется со временем, колеблясь в пределах до 6 миллисекунд в течение периодов, продолжающихся около нескольких недель.

В ближайшие месяцы команда также планирует усовершенствовать свою установку, чтобы получить еще более точные данные.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что внутреннее ядро Земли перестало вращаться.