До свидания, Красная планета. Марс исчез с ночного неба: появится ли он снова

Марс теперь скрывается за Солнцем, но переживать по этому поводу не стоит.

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Красная планета перестала быть видимой с Земли в субботу, 18 ноября, и теперь скрывается за Солнцем. В течение двух недель Марс будет находиться в таком положении, а затем снова станет видимым с нашей планеты. Это событие происходит раз в 2 года и называется соединением Марса и Солнца, пишет Space.

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Марс исчез с ночного неба, но на самом деле в этом нет ничего необычного. Подобное изменение положения Красной планеты происходит примерно раз в 2 года, когда Марс перемещается на противоположную сторону от Солнца с точки зрения Земли. То есть в этом случае две планеты разделяет самое большое расстояние, и они находятся по разные стороны от нашей звезды.

По данным NASA, в течение ближайших двух недель Марс будет отделен от Солнца чуть менее чем на один градус, когда он приблизится к звезде и планет станет невидимой с Земли. Но затем Красная планета постепенно будет возвращаться в свое изначальное положение на небосводе.

Марс исчез с ночного неба, но на самом деле в этом нет ничего необычного. Подобное изменение положения Красной планеты происходит примерно раз в 2 года, когда Марс перемещается на противоположную сторону от Солнца с точки зрения Земли Фото: NASA

Во время соединения Марса с Солнцем Земля и Красная планета будут находиться на расстоянии примерно 376 млн км друг от друга. Обычно среднее расстояние между нашими планетами составляет 225 млн км. То есть в течение ближайших недель расстояние до Марса будет почти в 2,5 раза превышать расстояние от Земли до Солнца.

Соединение Марса и Солнца влияет на то, как ученые из NASA могут поддерживать связь со своими аппаратами на поверхности Красной планеты и на ее орбите. В NASA заявили, что пока что прекратили общение со своими марсианскими миссиями и не отправляют им команд, а также не получают данных, собранных во время исследований.

Это связано с тем, что аппараты на поверхности Марса и на орбите планеты могут получить искаженные сигналы с Земли, а ученые могут получить неправильные данные с Марса. Эти сигналы между нашей планетой и Марсом искажает горячий ионизированный газ, который вылетает из короны Солнца, то есть самой внешней части атмосферы звезды. Именно во время соединения Красной планеты и Солнца радиосигналы искажаются очень сильно.

Во время соединения Марса с Солнцем Земля и Красная планета будут находится на расстоянии примерно 376 млн км друг от друга. Обычно среднее расстояние между нашими планетами составляет 225 млн км. То есть в течение ближайших недель расстояние до Марса будет почти в 2,5 раза превышать расстояние от Земли до Солнца Фото: Forbes

В NASA заявили, что восстановят связь со своими миссиями на Марсе уже 25 ноября, когда радиосигналы будут проходить лучше между Красной планетой и Землей. Но марсоходы на поверхности Красной планеты, а также орбитальные аппараты не будут отдыхать в это время, а продолжат свою работу, хотя и без общения с Землей. Они будут собирать ценные данные, которые отправят, когда связь с учеными восстановится.

Ученые из NASA заявили, что техническое состояние всех аппаратов будет проверено после восстановления связи.

С помощью самой мощной ракеты в мире Starship Илон Маск планирует колонизировать Марс. Но, чтобы приблизится к этой цели ракетная система Starship должна продемонстрировать свою работоспособность. Как уже писал Фокус, второй испытательный полет в космос мегаракеты Starship завершился провалом. Хотя в компании SpaceX, которая принадлежит Маску, считают, что это испытание прошло лучше, чем предыдущее. Напоминаем, обе части ракеты взорвались во время полета в космос.

Также Фокус писал о том, что ученые создали на Международной космической станции экзотическое пятое агрегатное состояние вещества. Ученые создали особый квантовый газ в условиях микрогравитации.