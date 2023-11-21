Новый Арестович. Илон Маск рассказал, когда ракета Starship полетит в космос после катастрофы (видео)

Пока неизвестно получит ли компания SpaceX разрешение на запуск к озвученному Маском сроку.

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Поклонников компании SpaceX, возможно ожидает праздничный подарок на Рождество в виде нового, третьего по счету, испытательного запуска ракетной системы Starship, пишет Space.

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Илон Маск, основатель и руководитель компании SpaceX после очередной катастрофы, которая произошла во время второго испытательного полета ракетной системы Starship 18 ноября, заявил, что третья попытка полететь в космос состоится через 3-4 недели. То есть можно ожидать запуска уже к Рождеству.

Но нет никакой гарантии, что компания SpaceX получит к этой дате разрешение на запуск в космос от Федерального управления гражданской авиации США. Эта организация, как и после прошлых неудачных полетов мегаракеты Starship, занимается расследованием неприятного для Маска инцидента.

Напоминаем, что 18 ноября верхняя ступень ракетной системы, то есть космический корабль Starship должен был успешно отделиться от ракеты-носителя Super Heavy, улететь в космос и через полтора часа приводнится в Тихом океане.

Напоминаем, что 18 ноября верхняя ступень ракетной системы, то есть космический корабль Starship должен был успешно отделиться от ракеты-носителя Super Heavy, улететь в космос и через полтора часа приводнится в Тихом океане Фото: SpaceX

Но, примерно через 8 минут после запуска, произошел сбой в работе космического корабля и его пришлось взорвать в воздухе. Сама же ракета-носитель должна была после отправки космического корабля на орбиту вернуться обратно и приводнится в Мексиканском заливе. Но примерно через 7 минут после старта, сразу после того, как произошло отделение верхней ступени Starship, ракета-носитель взорвалась.

Несмотря на эти взрывы, второй испытательный полет ракетной системы Starship нельзя назвать полностью провальным.

Если в апреле, во время первого запуска мегаракеты, не произошло успешное отделение верхней ступени от нижней, то в этот раз все получилось.

Во-вторых, первый запуск завершился взрывом через 4 минуты после старта, то в субботу космический корабль пролетел намного большее расстояние и сам полет длился дольше.

В-третьих, в апреле сразу несколько двигателей ракеты-носителя Super Heavy перестали работать слишком рано, то в этот раз все они продолжали свою работу положенное время.

Если в апреле стартовая установка для запуска Starship была повреждена, то во время второго испытательного запуска в космос, она осталась неповрежденной.

После первой неудачи, связанной с катастрофой Starship в апреле, Илон Маск заявил, что следующий запуск состоится примерно через 6-8 недель. Но, в итоге ждать этого события пришлось намного дальше, ведь Федеральное управление гражданской авиации США не давало разрешение на запуск и SpaceX его получила только 15 ноября.

Пока точно нельзя сказать, получит ли Илон Маск и его компания разрешение на третий полет Starship через 3-4 недели. Учитывая тот факт, что субботняя попытка запуска в космос была намного успешней предыдущей, то, возможно, перерыв между запусками Starship не будет таким длительным, как в прошлый раз.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую огромную структуру в космосе, которая состоит из 20 галактик. Ее длина – примерно 13 млн световых лет, а ширина- примерно 650 000 световых лет. При этом данная структура существовала уже в ранней Вселенной.