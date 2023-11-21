С дымоходами и температурой 288°C: в океане спрятан "город", найти который помогли крабы (видео)

Ученые около 20 лет безуспешно пытались найти это удивительное место, пока в конце концов не решили проследить за несколькими крабами.

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Десятилетиями ученые то и дело спорили о существовании гидротермального жерла у западных Галапагосских островов, однако за 20 лет так и не смогли найти его. К счастью, для науки исследователи проследили за несколькими крабами и смогли поставить точку в этом споре — здесь действительно существует целый удивительный "город", пишет IFLScience.

Команда из Океанического института Шмидта наткнулась на гидротермальные источники к западу от Галапагосских островов в Тихом океане. Они представляют собой целый "подводный город" размером больше футбольного поля и состоящий из 5 похожих на гейзеры дымоходов и 3 горячих источников.

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Отметим, что гидротермальные источники представляют собой трещины на морском дне, из которых может выходить геотермальная нагретая вода. Ученые обнаружили, что самая высокая температура, зафиксированная в этом только что открытом месторождении составляет 288°C.

Большое скопление гигантских трубчатых червей доказало, что исследователи находились в новом гидротермальном жерлом поле Фото: Schmidt Ocean Institute

По словам соавтора исследования, доктора Роксаны Бейнарт, для этого открытия понадобилось несколько химиков, геологов, биологов, а также несколько галатеидных крабов, известных как приземистые омары. Ученые проследили за этими морскими обитателями и именно таким образом смогли обнаружить удивительное новое месторождение.

О существовании жерлового поля в этом районе появились догадки еще в 2000-х, однако ученые не могли его найти: жидкости здесь были прозрачны и не выделяли в воду большие облака, как это делают черные курильщики — в результате найти месторождение оказалось непростой задачей.

Площадь обнаруженного месторождения составляет 9 178 квадратных километров, а на его территории наряду с гейзерами и горячими источниками были также обнаружены гигантские трубчатые черви, процветающие в водах "теплого поля". Ученым потребовалось 30 дней, чтобы изучить находку, которая в конце концов была названа "След крабов", в честь ракообразных, показавших ее.

По словам исполнительного директора Института океана Шмидта, доктора Вирмани Джйотика, 75% поверхности морского дна все еще остается малоизученной и не нанесена на карту, а потому открытие таких таинственных и удаленных мест является чрезвычайно важным для науки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.