На крохотных "смокингах" африканских пингвинов найдены "бирки с именами": выделяют их из толпы

Новое исследование предполагает, что эти маленькие точки на "костюмчиках" совершенно индивидуальные и более полезны, чем считалось ранее.

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Оперение пингвинов может выглядеть как очаровательные "маленькие смокинги", но теперь ученые считают, что они не просто красивы, но и служат весьма практичной цели. Исследователи полагают, что на этих костюмах расположены уникальные точки, которые помогают собратьям выделить их из толпы, пишет IFLScience.

Новое исследование группы ученых из Туринского университета показало, что африканские пингвины и двое их ближайших родственников используют точки на животе собратьев в качестве "бирок с именами", что помогает им узнавать друг друга даже среди суетливой толпы.

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Уже известно, что люди не единственные в мире животных, кто способен идентифицировать особей своего вида по конкретным признакам и характеристикам. Более ранние исследования уже показали, что приматы также способны на это и многие другие животные. Например, бумажные осы способны распознавать лица своих сородичей, а попугаи, похоже, дают имена своему потомству.

Теперь ученые считают, что колония африканских пингвинов (Spheniscus demersus), обитающая в морском парке Zoomarine Italia недалеко от Рима, может дать ключ к пониманию того, как птицы распознают друг друга.

Новое исследование было проведено под руководством психолога Луиджи Бачиадонны. В ходе исследования ученые обнаружили, что маленькие точки на груди пингвинов уникальны, что позволяет работникам зоопарка идентифицировать их. В результате ученые задались вопросом, используют ли сами птицы эти отметины, чтобы узнавать друг друга.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда провела простой тест: во время кормления пингвинов осторожно вводили в небольшой вольер, в конце которого размещали два фото других пингвинов в натуральную величину: первое — партнера пингвина, второе — другого члена колонии. Ученые хотели проверить, будут ли птицы проводить больше времени, глядя на фото своего партнера, чем на другое изображение.

Результаты показали, что пингвины действительно дольше рассматривали фото своего партнера — в среднем 23 секунды и проводили почти вдвое больше времени стоя рядом с ним. После этого ученые провели еще один тест с теми же фото, отредактировав их и убрав точки на животе. В конце вольера расположили два фото: партнера и партнера без точек. И снова пингвины провели больше времени, рассматривая изображение партнера с отметинами.

Далее ученые провели третий эксперимент с использованием фото, задействованных в первом, но на этот раз они удалили характерные отметины с обоих фото птиц. Результаты показали, что пингвины не узнали своих партнеров. В результате ученые считают, что пингвины используют отметины на "смокингах", чтобы распознавать партнеров в колониях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили нечто удивительное в поведении африканских слонов.