На крихітних "смокінгах" африканських пінгвінів знайдено "бирки з іменами": виділяють їх із натовпу

Нове дослідження припускає, що ці маленькі крапки на "костюмчиках" абсолютно індивідуальні та більш корисні, ніж вважалося раніше.

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Оперення пінгвінів може виглядати як чарівні "маленькі смокінги", але тепер учені вважають, що вони не просто красиві, а й служать вельми практичній меті. Дослідники вважають, що на цих костюмах розташовані унікальні точки, які допомагають побратимам виділити їх із натовпу, пише IFLScience.

Нове дослідження групи вчених з Туринського університету показало, що африканські пінгвіни й двоє їхніх найближчих родичів використовують точки на животі побратимів як "бирки з іменами", що допомагає їм впізнавати один одного навіть серед метушливого натовпу.

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Уже відомо, що люди не єдині у світі тварин, хто здатний ідентифікувати особин свого виду за конкретними ознаками та характеристиками. Більш ранні дослідження вже показали, що примати також здатні на це і багато інших тварин. Наприклад, паперові оси здатні розпізнавати обличчя своїх родичів, а папуги, схоже, дають імена своєму потомству.

Тепер учені вважають, що колонія африканських пінгвінів (Spheniscus demersus), що мешкає в морському парку Zoomarine Italia неподалік Рима, може дати ключ до розуміння того, як птахи розпізнають один одного.

Нове дослідження було проведено під керівництвом психолога Луїджі Бачіадонни. Під час дослідження вчені виявили, що маленькі точки на грудях пінгвінів унікальні, що дає змогу працівникам зоопарку ідентифікувати їх. У результаті вчені зацікавилися, чи використовують самі птахи ці відмітини, щоб впізнавати один одного.

Щоб відповісти на це запитання, команда провела простий тест: під час годування пінгвінів обережно вводили до невеличкого вольєра, у кінці якого розміщували два фото інших пінгвінів у натуральну величину: перше — партнера пінгвіна, друге — іншого члена колонії. Учені хотіли перевірити, чи будуть птахи проводити більше часу, дивлячись на фото свого партнера, ніж на інше зображення.

Результати показали, що пінгвіни справді довше розглядали фото свого партнера — у середньому 23 секунди та проводили майже вдвічі більше часу стоячи поруч із ним. Після цього вчені провели ще один тест із тими самими фото, відредагувавши їх і прибравши крапки на животі. Наприкінці вольєра розташували два фото: партнера і партнера без точок. І знову пінгвіни провели більше часу, розглядаючи зображення партнера з відмітинами.

Далі вчені провели третій експеримент із використанням фото, використаних у першому, але цього разу вони видалили характерні відмітини з обох фото птахів. Результати показали, що пінгвіни не впізнали своїх партнерів. У результаті вчені вважають, що пінгвіни використовують мітки на "смокінгах", щоб розпізнавати партнерів у колоніях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось дивовижне в поведінці африканських слонів.