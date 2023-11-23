Разгадана тайна странного желтого стекла из африканской пустыни: создано инопланетной силой

Почти столетие ученые пытались разгадать тайну этого редкого и необычного материала и, похоже, теперь им это удалось.

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Пустыня Великого Песчаного моря соединяет Египет и Ливию и простирается на 72 000 км². Тот, кому посчастливилось оказаться здесь, может обнаружить под ногами кусочки желтого стекла, разбросанные по песчаному ландшафту, пишет Science Alert.

Впервые этот загадочный материал был описан учеными ее в 1933 года, тогда он получил название стекло ливийской пустыни. Коллекционеры минералов по всему миру ценят его за красоту, относительную редкость и загадочную историю возникновения. А кулон с осколками стекла ливийской пустыни также был обнаружен в кулоне в гробнице египетского фараона Тутанхамона.

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Натуральные стекла разбросаны по всему земному шару и не являются редкостью, однако ни дно другое натуральное стекло не богато настолько кремнеземом, как ливийское пустынное стекло. При этом ученым известно, что оно не встречается в огромных размерах и весьма ограничено в количествах.

С момента открытия этого материала уже прошло почти 100 лет, но ученые до сих пор так и не смогли разгадать тайну возникновения этого желтого стекла. Впрочем, несколько теорий о его происхождении все же существует. Во-первых, некоторые ученые предполагают, что оно могло появиться на Земле из-за вулканов на Луне. Во-вторых, желтое стекло может оказаться продуктом ударов молнии, а, в-третьих, предполагается, что стекло могло появиться в результате осадочных и гидротермальных процессов. Еще одна теория предполагает, что желтое стекло образовалось в результате мощного взрыва метеорита в воздухе. Еще одним возможным вариантом называют то, что оно произошло из ближайшего метеоритного кратера.

В новом исследовании ученые, похоже поставили точку в этих почти 100-летних поисках ответа. В ходе исследования преподаватель Университета Западного Кейпа Елизавета Ковалева вместе с командой использовали передовые технологии, чтобы разгадать тайну ливийского желтого стекла.

Международной группе ученых из США, Германии, Египта и Марокко удалось определить, что стекло ливийской пустыни в действительности образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли. Отметим, что космические столкновения являются основным процессом в Солнечной системе, фактически именно эти удары и помогли нашей планете сформироваться.

Ее в 1996 году ученым удалось установить возраст загадочного желтого стекла — около 29 миллионов лет. Более позднее исследование также показало, что исходный материал состоял из зерен кварца, покрытых смешанными глинистыми минералами, а также оксидами железа и титана.

В дальнейшем ученые также установили, что 29 миллионов лет в пустыне Великого Песчаного моря попросту не было этих исходных материалов. Все это озадачило ученых. В результате в новом исследовании они изучили два куска желтого стекла, полученных от местного жителя. Команда изучила образцы, используя современные технологии и обнаружила, что в стекле также содержатся мелкие минералы: различные типы оксида циркония.

Результаты также свидетельствуют о том, что желтое стекло содержит кубический цирконий, образующийся лишь при высоких температурах от 250°C до 2700°C. Также ученые обнаружили редкий полиморф OII, образующийся при очень высоком давлении — около 130 000 атмосфер.

Имея данные об условиях давления и температуры учены смогли разгадать тайну происхождения желтого стекла — оно образовалось в результате удара метеорита. Авторы исследования также отмечают, если их результаты верны, где-то неподалеку также должен находиться родительский кратер — место, где метеорит упал на Землю. Ученые планируют продолжить работу, чтобы найти это место.

Ранее Фокус писал о том, что во льдах Антарктиды нашли редкий для Земли, но распространенный на Марсе минерал.