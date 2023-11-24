В океане обнаружили пятно нефти шириной 6 километров: непонятно откуда оно взялось (фото)

Исследователи до сих пор пытаются понять, что стало причиной загрязнения воды и откуда произошла утечка сырой нефти.

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На днях в Мексиканском заливе обнаружили огромное пятно сырой нефти. Предполагается, что около 1,1 миллиона галлонов нефти могло вылиться в Мексиканский залив у юго-восточного побережья Луизианы, когда здесь заметили масляный блеск, пишет IFLScience.

По данным Береговой охраны США (USCG), первоначально об утечке нефти сообщила трубопроводная компания Third Coast Midstream. В тот же день пролет над Мексиканским заливом подтвердил наличие масляного пятна шириной от 4,8 до 6,4 километра, однако исследователи и местные службы до сих пор не могут понять, откуда произошла утечка.

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В тот же день местные службы приступили к очистке океана: для этого были задействованы суда-сборщики, автомобили с дистанционным управлением и водолазы. Несмотря на то, что сотрудники Береговой охраны все еще пытаются смягчить последствия разлива нефти, ученые опасаются, как это может повлиять на местные водные экосистемы.

Отмечается, что в данный момент "причина инцидента расследуется", однако сотрудники Береговой охраны и исследователи до сих пор так и не смогли найти причину разлива. Предполагается, что утечка могла произойти из трубопроводной системы компании Main Pass Oil Gathering, принадлежащей Third Coast Midstream, представители которой и заявили о масляном пятне в океане.

Трубопровод компании длиной более 100 километров был закрыт утром в тот же день, к этому моменту исследователям и сотрудникам Береговой охраны удалось проверить около трети длины трубопровода, однако место прорыва так и не было найдено. Первоначальные расчеты Береговой охраны США предполагают, что в океан могло быть выброшено около 1,1 миллиона галлонов сырой нефти, однако точный объем не будет установлен, пока не будет найден источник утечки.

Мексиканский залив является домом для множества видов, в том числе тех, кто находится на грани исчезновения, а потому ученые опасаются, что масляное пятно таких размеров может навредить местным морским обитателям. Кроме того ситуация усугубится, если нефть достигнет береговой линии. Однако в данный момент исследователи и местные власти не фиксируют сообщений о травмах людей или животных из-за разлива нефти.

По словам Кристен Монселл из программы океанов Центра биологического разнообразия, несмотря на то, что сообщений о пострадавших нет, местная дикая природа почти наверняка заплатит ужасную цену за этот огромный разлив сырой нефти.

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