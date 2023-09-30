Автомобили не заправляют динозаврами: ученые объяснили, откуда на самом деле берется нефть (видео)

Ежедневно заправляя свои авто, люди не задумываются о том, что их топливо появилось еще миллионы лет назад. Гораздо раньше динозавров.

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Многим из нас в свое время рассказывали, что нефть, которую мы используем в качестве топлива, происходит из останков динозавров. Захватывающий образ, заправки своего автомобиля останками тираннозавра до сих пор не выходит из головы у многих. Однако это распространенное мнение не соответствует действительности, пишет IFLScience.

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Рейдар Мюллер, геолог из Университета Осло, разъяснил, что настоящим источником нефти являются не динозавры, а триллионы крошечных водорослей и планктон. Эти микроскопические организмы жили в нашем океане десятки и сотни миллионов лет назад. Отмирая, они оседали на дно океана и со временем покрывались многочисленными слоями осадочных пород.

Считайте, что это своеобразная скороварка природы, ведь подвергаясь миллионы лет сильному давлению в среде с очень малым содержанием кислорода, эти некогда живые организмы превратились в черное, вязкое вещество, которое мы знаем, как нефть. Однако нефть не стоит на месте. Она пытается двигаться вверх, но, натолкнувшись на определенные слои горных пород, которые она не может пробить, оказывается в ловушке. Вот тут-то мы, люди, и включаемся в этот процесс: бурим скважины, чтобы достать и извлечь этот ценный ресурс.

Что касается морских динозавров и даже легендарного тираннозавра, то, хотя они и могли оказаться на дне океана после своей гибели, вероятность того, что они превратятся в нефть, довольно мала. Основная причина этого кроется в том, что дно океана — очень оживленное место. Когда умирает такое крупное существо, как динозавр, оно не просто лежит и ждет, когда превратится в нефть. Вместо этого он становится пиршеством для более мелких морских обитателей, которые быстро поглощают его, оставляя после себя лишь кости, которые растаскиваются по бескрайним просторам морского дна, объясняет Мюллер.

Видео, которое демонстрирует процесс лежащий в основе формирования нефти

Так что, когда кто-нибудь в следующий раз упомянет о "нефти из динозавров", вы можете поделиться подтвержденной наукой информацией. Не могучие динозавры, а крошечные, неприметные водоросли и планктон служат топливом для нашего мира, подчеркивает Мюллер. Это в очередной раз подчеркивает сложнейшую структуру природы, показывая, что даже самые маленькие организмы могут оказывать колоссальное влияние на наш мир даже через миллионы лет после их исчезновения.

Ранее Фокус писал о "начале конца" эры ископаемого топлива. Исследователи считают, что мир находится на пороге исторического поворотного момента, который окажет эффект на климатический кризис.

Также Фокус писал о том, что под Францией обнаружили крупнейшее в мире месторождение топлива будущего. Исследователи полагают, что эта находка поможет миру отказать от использования "грязного ископаемого топлива", вредящего планете.