Люди редко смотрят друг другу в глаза, но часто заглядывают в рот: почему так происходит

В новом исследовании ученым удалось досконально изучить, куда смотрят люди во время реальных взаимодействий — контакт глаза в глаза встречается редко.

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Мы можем многое рассказать о себе глазами во время разговора, но так ли часто мы действительно смотрим друг другу в глаза во время общения? Новое исследование показывает, что люди в действительности крайне редко поддерживают прямой зрительный контакт, чем считалось ранее, пишет Science Alert.

Однако канадские ученые обнаружили, что, то немногое, что происходило во время зрительного контакта между людьми, предсказывало вероятность того, что человек будет следить за взглядом партнера по ходу разговора.

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Взаимный зрительный контакт является одним из основных способов невербального общения, однако он все еще остается малоизученным. Отчасти это связано с тем, что доступные технологии отслеживания глаз ограничивают измерение движения глаз во время реального взаимодействия.

По словам первого автора исследования из Университета Макгилла в Канаде, психолога-экспериментатора Флоренс Мейранд, данное исследование стало одним из первых, которое показало распространенность взглядов друг другу в глаза во время реального взаимодействия людей.

Результаты исследования оказались весьма любопытными: во-первых, взаимный контакт глаза в глаза встречается довольно редко, во-вторых, он является чрезвычайно важным фактором последующего социального поведения.

В ходе эксперимента ученые отобрали 25 женщин и 5 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а затем наблюдали за моделями взглядов во время бесед между 15 парами. В ходе эксперимента пары попросили оценить в порядке полезности 12 предметов в выдуманной ситуации выживания. Во время эксперимента они также носили очки слежения за глазами и фронтальную камеру, которая снимала их поле зрения. Во время взаимодействий ученые также зафиксировали, как часто реципиенты смотрели друг другу в глаза или рот.

Далее ученые провели второй эксперимент, в котором измерили реакцию каждого участника исследования на изображение лица партнера, смотревшего в разные стороны. В конце эксперимента ученые учли результаты 7 пар: 12 женщин и 2 мужчин.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что реципиенты чаще отводили глаза, чем смотрели прямо в лицо собеседника. Однако когда они смотрели на лица друг друга, как правило, их взгляд был направлен в область рта и глаз, но они чрезвычайно редко контактировали друг с другом взглядами. Результаты также свидетельствуют, что чаще всего встречались взгляды "глаза в рот".

Предыдущие исследования уже показали, что зрительный контакт играет важную роль в общении людей, а потому результаты нынешнего исследования стали настоящей неожиданностью для ученых. По словам Мейранд, они с командой обнаружили, что во время разговора люди в среднем смотрят друг другу в глаза лишь около 12% времени.

В то же время ученые обнаружили, что когда люди смотрели друг другу в глаза или в область рта оппонента, собеседник с большей долей вероятности следовал за взглядом своего партнера. Теперь ученые предполагают, что взгляд глаза в глаза может быть важным инструментом передачи социальных сообщений между собеседниками.

В дальнейшем авторы исследования намерены повторить эксперимент, чтобы понять, как контекст беседы может влиять на то, как долго мы смотрим на лицо собеседника и ему в глаза. Размер выборки данной работы был небольшим, а потому предполагается, что расширение группы реципиентов позволит пролить больше света на этот социальный контакт между людьми.

Ранее Фокус писал о том, что из чего состоят наши уникальные глаза и как они работают.