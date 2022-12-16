Окно в человеческий разум. Ученые обнаружили, что мерцание глаз выдает наши истинные мысли

Новое исследование показывает, что то как мы непроизвольно двигаем глазами способно предсказать наш выбор, до того, как мы его озвучим.

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Когда нам предлагают два варианта на выбор, наши глаза, как правило, перескакивают с одного варианта на другой и назад, пока мы размышляем о их плюсах и минусах. Ученые считают, что эти энергичные неконтролируемые движения глаз на самом деле являются "окном в наш разум" и могут предсказать ответ быстрее, чем мы его озвучим, пишет Science Alert.

Группа ученых из Университета Джона Хопкинса в США обнаружила, что скорость, с которой наши глаза мечутся между вариантами, выдает наши истинные предпочтения и даже способна предсказать окончательное решение, которое мы в итоге примем.

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Это быстрое движение глаз называется саккадой и позволяет нам, например, читать. По сути наши глаза быстро перемещаются от слова к слову и ненадолго задерживаются на некоторых словах, прежде чем приступить к построению смысла из блока текста.

По словам ведущего автора исследования, инженера-механика из Университета Колорадо в Боулдере Колина Корбиша, в отличие от наших рук или ног, скорость движения наших глаз почти полностью непроизвольна — саккады происходят в течение буквально нескольких миллисекунд.

Чтобы доказать, что наши глаза являются "окном в наш разум" и способны показать бессознательные процессы, которые происходят в нашем мозгу, ученые отобрали 22 участника исследования. Им предложили пройти тест на беговой дорожке, но для начала необходимо было сделать выбор: короткая прогулка по крутому склону или прогулка по ровной поверхности, но более длительная.

В процессе принятия решения участниками исследования ученые следили за движениями их глаз с помощью высокоскоростной камеры. По словам соавтора исследования Алаа Ахмеда, изначально саккады в обоих вариантах были одинаково энергичными, однако спустя некоторое время они стали еще более энергичными и быстрее для варианта, который в конечном итоге выбрали реципиенты.

Ахмед также отмечает, что они с коллегами уверены, что буквально открыли "окно в наш разум" — всего несколько секунд наблюдений способны предсказать не только наши предпочтения, но и насколько сильно мы это предпочитаем.

Любопытно, что те, кому требовалось меньше времени на принятие решение, как правило, двигали глазами быстрее. Исследователи предполагают, что эти люди чрезвычайно импульсивны.

Исследователи также отмечают, что быстрые движения глаз прекратились в тот момент, когда участники исследования приняли окончательное решение. Ученые предполагают, что до этого момента движение глаз было связано со сбором информации между двумя предложенными вариантами.

Известно, что нейроны в лобном поле глаза и темной коре, получающие сенсорную информацию в мозг, становятся более активными во время того, как люди вовлечены в деятельность по принятию решений. Как только наш мозг принял решение, он, по видимому, снижает давление области, которая контролирует движение глаз (верхний бугорок). Ученые предполагают, что именно этот процесс и позволяет увеличивать скорость движения наших глаз.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ излечить слепоту с помощью "мини-глаз" из пробирки.