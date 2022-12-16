Вікно у людський розум. Вчені виявили, що мерехтіння очей видає наші справжні думки

Нове дослідження показує, що те, як ми мимоволі рухаємо очима, здатне передбачити наш вибір, до того, як ми його озвучимо.

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Коли нам пропонують два варіанти на вибір, наші очі, як правило, перескакують з одного варіанту на інший і назад, поки ми розмірковуємо про їхні плюси та мінуси. Вчені вважають, що ці енергійні неконтрольовані рухи очей насправді є "вікном у наш розум" і можуть передбачити відповідь швидше, ніж ми її озвучимо, пише Science Alert.

Група вчених з Університету Джона Гопкінса в США виявила, що швидкість, з якою наші очі бігають між варіантами, видає наші справжні уподобання і навіть здатна передбачити остаточне рішення, яке ми зрештою приймемо.

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Цей швидкий рух очей називається сакада і дозволяє нам, наприклад, читати. По суті, наші очі швидко переміщаються від слова до слова і ненадовго затримуються на деяких словах, перш ніж приступити до побудови сенсу з блоку тексту.

За словами провідного автора дослідження, інженера-механіка з Університету Колорадо в Боулдері Коліна Корбіша, на відміну від наших рук чи ніг, швидкість руху наших очей майже мимовільна — сакади відбуваються протягом буквально кількох мілісекунд.

Щоб довести, що наші очі є "вікном у наш розум" і здатні показати несвідомі процеси, що відбуваються в нашому мозку, вчені відібрали 22 учасників дослідження. Їм запропонували пройти тест на біговій доріжці, але для початку необхідно було зробити вибір: коротка прогулянка крутим схилом або прогулянка рівною поверхнею, але триваліша.

У процесі прийняття рішення учасниками дослідження вчені стежили за рухами очей за допомогою високошвидкісної камери. За словами співавтора дослідження Алаа Ахмеда, спочатку сакади в обох варіантах були однаково енергійними, однак через деякий час вони стали ще енергійнішими і швидшими для варіанта, який зрештою обрали реципієнти.

Ахмед також зазначає, що вони з колегами впевнені, що буквально відкрили "вікно в наш розум" — лише кілька секунд спостережень здатні передбачити не лише наші уподобання, а й наскільки сильно ми надаємо перевагу.

Цікаво, що ті, кому потрібно менше часу на ухвалення рішення, зазвичай рухали очима швидше. Дослідники припускають, що ці люди є надзвичайно імпульсивними.

Дослідники також зазначають, що швидкі рухи очей припинилися у той момент, коли учасники дослідження ухвалили остаточне рішення. Вчені припускають, що до цього моменту рух очей був пов'язаний зі збиранням інформації між двома запропонованими варіантами.

Відомо, що нейрони в лобовому полі ока та темній корі, які отримують сенсорну інформацію в мозок, стають активнішими під час того, як люди залучені до діяльності з прийняття рішень. Як тільки наш мозок прийняв рішення, він, мабуть, знижує тиск області, яка контролює рух очей (верхній горбок). Вчені припускають, що саме цей процес дозволяє збільшувати швидкість руху наших очей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб вилікувати сліпоту за допомогою "мініочей" з пробірки.