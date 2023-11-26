Суперизвержения вблизи Италии повторяются последние 50 000 лет: еще одно на подходе

Исследователи обнаружили серию повторяющихся масштабных извержений и теперь опасаются, что это может повториться снова.

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В западной части бассейна Марсили недалеко от Италии обнаружили четыре гигантских подводных отложения — мегапласта. Ученые изучили находки и считают, что она свидетельствует о серии суперизвержений, которые повторяются в регионе последние 50 000 лет — есть опасение, что еще одно может быть на подходе, пишет Science Alert.

Группа ученых из университета штата Огайо в США и Института морских наук (CSIC) в Испании обнаружила гигантские отложения, используя акустические выборочные исследования. Затем команда взяла образцы керна с морского дна, чтобы изучить их лучше.

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Отметим, что этот район известен своей долговременной вулканической активностью, однако ученые полагают, что обнаруженные отложения образовались на севере в результате суперизвержения кампанского игнимбрита — суперизвержения, изменившего экосистемы и климат Земли в прошлом.

По словам соавтора исследования, геофизика из Университета штата Огайо Дерека Сойера, эта часть Италии, где также находится гора Везувий, до сих пор остается вулканически активной территорией. В результате она представляет собой опасность, а потому постоянно контролируется учеными. Команда отмечает, что подобные морские геолого-геофизические исследования проводятся здесь регулярно, чтобы лучше понять прошлые извержения и не допустить перемещения устойчивых обществ в будущем.

У берегов Италии обнаружили четыре новых мегапласта Фото: Geology.cz

В ходе исследования ученые обнаружили, что три мегапласта состоят из череды слоев вулканического песка и грязи, однако четвертый демонстрирует свидетельства более плотного вулканокластического потока мусора. Все это вместе подтверждают идею о том, что они были образованы в результате суперизвержения.

В последние годы ученые все больше сосредоточены на исследованиях этого региона, так как некоторые эксперты полагают, что спящие вулканы в этом районе, в том числе большой подводный вулкан Марсили, расположенный в 175 километрах от Неаполя, могут пробудиться. Об этом свидетельствуют многочисленные показания подземной магмы.

По словам Сойера, они с командой измерили и изучили мегапласты и пришли к выводу, что они создаются приблизительно каждые 10 000–15 000 лет. Впрочем, исследования также свидетельствуют о том, что далеко не каждое вулканическое событие способно создать мегаслой. Например, в 2002 году извержение средиземноморского вулкана Стромболи вызвало цунами, образовавшее слой толщиной всего 10 сантиметров. В результате ученые до сих пор не понимают, что именно способно привести к образованию слоя толщиной в десятки метров.

Сойер с командой отмечают, современное суперизвержение вулкана может привести к образованию огромных цунами и ряда других побочных экологических последствий. В результате, чем больше ученым будет известно о повторяющихся суперизвержениях, которые произошли тут в прошлом, тем лучше мы будем подготовлены к тем, что могут произойти в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что супервулканы могут быть активными на протяжении тысячелетий.