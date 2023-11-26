Пришельцы на стенах. В каменном укрытии в Танзании нашли жуткие фигуры с огромными головами (фото)

В общей сложности ученые обнаружили более полусотни каменных убежищ, однако лишь в нескольких из них сохранились рисунки чрезвычайно странных фигур.

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Еще в 2018 году археологи сделали ошеломляющие открытие в заповеднике Свага-Свага в центральной Танзании: в общей сложности обнаружили 52 ранее неизвестных каменных убежища, расписанных наскальными рисунками, пишет Science Alert.

Позже команда изучила каменные укрытия и обнаружила, что выветривание уничтожило почти все рисунки, за исключением нескольких. Но те, которым удалось сохраниться, весьма озадачили ученых. Объект с сохранившимися рисунками получил название Амак'хи 4: команда обнаружила, что его стены были тщательно расписаны фризом изобразительного искусства. Наиболее удивительными казались три загадочные антропоморфные фигуры с огромными головами, не похожими ни на что.

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По мнению соавтора исследования, археолога Мацея Гжельчика из Ягеллонского университета в Польше, данные рисунки могут стать ключом к выяснению того, кем могут быть другие подобные трио фигур, найденные на других рисунках.

Наскальные рисунки сохранились лишь на одном полотне Фото: Antiquity

Панель объекта Амак'хи 4 оказалось чрезвычайно трудно датировать, однако археологи предполагают, что ей как минимум несколько сотен лет. Стены в каменном укрытии почти полностью окрашены в красный цвет за исключением пяти фигур белого цвета. Основываясь на выветривании пигмента и отсутствии домашних животных на рисунках, ученые предполагают, что они довольно древние и, вероятно, относятся ко времени существования обществ охотников-собирателей в этом регионе.

Наскальный рисунок на стенах каменного укрытия Фото: Antiquity

На рисунках также можно заметить изображения животных: антилопа гну, канна, буйвол и даже жираф. Но особое внимание ученых привлекли несколько человекоподобных фигур с чрезвычайно большими головами. По словам Гжельчика, наиболее любопытной оказалась сцена, сосредоточенная вокруг трех изображений. На этих изображениях фигуры представляют собой нечто стилизованное с головой буйвола: на рисунке можно заметить провал в профиле головы буйвола, откуда поднимаются рога, а затем изгибаются наружу, и опущенные уши.

Сравнение наскальных рисунков с изображением уйвола Фото: Antiquity

В ходе исследования ученые обратились к культуре сандаве, которая происходит от предков, когда-то населявших этот регион. Однако их культура не включает в себя мотивы людей с головой буйвола или людей, способных превращаться в буйволов. А потому ученые предположили, что рисунки могут означать нечто другое. В то же время, по словам археологов, рога буйвола действительно играли важную роль в некоторых ритуалах народа сандаве.

Не менее любопытным кажется то, что рисунки этого трио также были обнаружены в каменном укрытии в регионе Кондоа в центральной Танзании ранее: две картины на стенах чрезвычайно напоминают это трио.

Сравнение наскальных рисунков в разных каменных укрытиях Фото: Antiquity

Археологи повторно изучили рисунки и обнаружили, что на всех изображениях фигуры с огромными головами имеют одинаковое расположение и направление рук. Однако существуют также и отличия. Например, на стенах объекта Амак'хи 4 головы причудливых существ будто полностью залиты цветом, тогда как на рисунках в Кондоа они изображены полосами. Также ученые полагают, что на панели Амак'хи 4 трио с огромными головами, вероятно, отыгрывает большую роль в том, что происходит на рисунке.

Ученые также обнаружили, что некоторые места наскальных рисунков до сих пор используются местным народом сандаве для различных ритуалов, а потому ученые надеются, что местное население может пролить свет на то, что означают эти загадочные фигуры с огромными головами. А пока археологи продолжают работу в попытках более точно датировать найденные рисунки.

Ранее Фокус писал о том, что среди наскальных рисунков индийских пещер ученые обнаружили природное произведение искусства.