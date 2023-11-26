45 вулканов грохочут и извергаются по всему миру: стоит ли ждать конца света

Вулканическая активность наблюдается по всему земному шару от Исландии до Италии, некоторые опасаются, что эти события могут быть предвестниками катастрофы.

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В конце октября и ноябре это года тысячи небольших землетрясений ознаменовали подъем магмы вдоль разлома длиной в 14 км вблизи исландской геотермальной электростанции. В результате магма поднялась чрезвычайно близко к поверхности и открыла широкие трещины, проходящие через небольшой исландский городок Гриндавик, который пришлось эвакуировать, пишет Science Focus.

Примерно в то же время, когда многотысячные рои землетрясений сотрясали районы Исландии, сицилийская гора Этна впечатляюще взорвалась, выбросив пепел на близлежащие города. Но даже это еще не все: в других точках земного шара продолжают грохотать 45 вулканов, в том числе Майон и Таал на Филиппинах, Санта-Мария в Гватемале, Невадо-дель-Руис в Колумбии и Кракатау в Индонезии. Причем извержение последнего произошло в 2018 году, вызвав цунами, унесшее жизни 400 человек.

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Насколько активны эти вулканы?

Несмотря на то, что ученые ожидали извержения магмы в Исландии со дня на день, оно так и не произошло, теперь исследователи не уверены, что она вовсе извергнется — вполне вероятно, что магма просто затвердеет под поверхностью. Однако если извержение все же произойдет, ученые ожидают, что магма будет просачиваться сквозь огромные трещины на поверхность Земли время от времени и затвердеет, образовав впечатляющие конусы.

Выброс пепла на Этне ознаменовало обычную работу вулкана, который то и дело выбрасывает "небольшие фейерверки", разбрасывая лаву или выбрасывая столбы пепла высоко в атмосферу Земли. В то же время активность остальных десятков вулканов по всему миру в данный момент относительно незначительна и представляет собой небольшие взрывы, выбросы лавы или образование небольших потоков пепла и газа.

Фактически, по мнению ученых, все эти вулканы представляют угрозу лишь для тех, кто живет на них или вблизи них.

Почему вулканы извергаются по всему миру?

По словам ученых, вулканы извергаются, когда свежая магма, образующаяся в мантии нашей планеты, достигает поверхности, либо вырывается наружу путем разрушения скальной породы. Статистика свидетельствует о том, что в действительности это происходит постоянно: ежегодно по всему миру извергается около 70 вулканов, причем около 2 из них буквально извергаются ежедневно.

Дело в том, что тектонические плиты расходятся примерно с той же скоростью, с которой растут наши ногти, что позволяет новой магме постоянно подниматься и питать новые извержения. Существуют также так называемые зоны субдукции, где одна тектоническая плита ныряет под другую. По мере того как плита погружается вглубь Земли, она тает и выделяет магму, питающую вулканы наверху.

Стоит ли бояться катастрофы?

Сколь бы опасным не выглядел ропот десятков вулканов по всему миру, ученые отмечают, что угроза сегодня — не больше, чем обычно.

Впрочем, некоторая опасность все же присутствует. Если извержение вулкана в Исландии все же произойдет и будет развиваться по той же схеме, что и извержение Лаки в 1783 году, излияние магмы может сопровождаться огромными выбросами ядовитого газа.

В прошлом этого ядовитое облако распространилось до Европы и восточной части Северной Америки. В результате извержение вулкана обернулось загрязнением воздуха и экстремальными погодными условиями. В остальном, как предполагают ученые, человечеству едва ли стоит опасаться катастрофы, по крайней мере от вулканов.

Ранее Фокус писал о том, что суперизвержения вблизи Италии повторяются последние 50 000 лет: еще одно на подходе.