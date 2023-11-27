Подводный гигант. У берегов Гватемалы найдено нечто вдвое выше самого высокого здания на Земле (фото)

Ученые продолжают составлять карту земного морского дна и на этот раз им посчастливилось открыть нечто удивительное.

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Несмотря на то, что океан покрывает более 70% поверхности Земли, нам все еще известно крайне мало о том, что скрывается под толщей воды. Ученые годами пытаются составить карту земного морского дна и в последнее время им все чаще удается обнаружить нечто удивительное, пишет Daily Mail.

На этот раз команда из Океанического института Шмидта отправилась в шестидневную экспедицию у берегов Гватемалы на исследовательском судне "Фалькор". С помощью "многолучевого эхолота" им посчастливилось найти нечто "новое и и впечатляющее" на глубине 2 400 метров ниже уровня моря.

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По словам соучредителя и президента института Венди Шмидт, они с командой обнаружили подводную гору высотой 1600 метров, что вдвое выше самого высокого здания на Земле — Бурдж-Халифа. С помощью новейших технологий в каждой экспедиции команде удается обнаруживать все новые и новые объекты. В общей сложности с 2013 года исследователи нанесли на карту 44 миллиона квадратных километров дна океана, попутно обнаружив два десятка удивительных подводных объектов.

Высота подводной горы достигает 1600 метров Фото: Schmidt Ocean Institute

Измерения показывают, что площадь подводной горы достигает невероятных 14 квадратных километров и ученые считают, что в действительности она может быть не единственной. По словам исполнительного директора института, доктора Джотика Вирмани, до сих пор подводная гора скрыта под волнами, однако новые технологии дают все больше шансов открывать все новые и новые подводные объекты.

Высота подводной горы достигает 1600 метров Фото: Daily Mail

В своих исследованиях ученые стремятся создать полную карту земного морского дна и считают, что она станет фундаментальным элементом для понимания океана. Известно, что подводные горы являются "горячими точками" биоразнообразия, являясь домом для обитания самых разных существ: от глубоководных кораллов до губок, а также множества беспозвоночных.

Данные института, основанные на последних спутниковых данных, также предполагают, что океан может скрывать более 100 000 неисследованных подводных гор высотой более 1000 метров.

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