Ученые обнаружили древнее "око Саурона", им оказался подводный вулкан

Вулкан напоминает гигантскую впадину овальной формы, называемую кальдерой. Он окружен ободом высотой 300 м, похожим на веки Саурона, а в центре имеет конусообразную вершину высотой 300 м — зрачок.

Похожий на око Саурона из трилогии "Властелин колец", древний подводный вулкан был обнаружен учеными с помощью многолучевого прибора на глубине 3 100 м в 280 км к юго-востоку от острова Рождества, пишет Science Alert.

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Ранее неизвестный и невообразимый, этот вулкан напоминает гигантскую впадину овальной формы, называемую кальдерой, размером 6,2 км на 4,8 км в поперечнике.

Он окружен ободом высотой 300 м (похожим на веки Саурона), а в центре имеет конусообразную вершину высотой 300 м (зрачок). Кальдера образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения.

Расплавленная магма у основания вулкана смещается вверх, оставляя пустые камеры. Затем тонкая твердая кора на поверхности купола разрушается, создавая большую структуру, похожую на кратер. Так как вулкан продолжает извергать магму, часто в центре вулкана начинает формироваться новый небольшой пик.

Одной из известных кальдер является кальдера Кракатау в Индонезии, которая взорвалась в 1883 году, убив десятки тысяч людей и оставив лишь фрагменты горного края, видимого над волнами. К 1927 году в ее центре вырос небольшой вулкан Анак-Кракатау ("дитя Кракатау").

Однако стоит отметить, что люди могут даже и не знать об извержениях вулканов, когда они происходят глубоко под океаном.

"Наше око Саурона не было одиноким. Дальнейшее картирование к югу выявило меньшую морскую гору, покрытую многочисленными вулканическими конусами, а еще южнее находилась большая подводная гора с плоской вершиной. Следуя нашей теме Властелина Колец, мы назвали их Барад-дур ("Темная крепость") и Эред Литуи ("Пепельные горы") соответственно", — рассказал один из участников экспедиции и старший куратор отдела морских беспозвоночных в Музее Виктории Тим О’Хара.

Хотя знание горной геологии самим Толкином не было идеальным, имена, предложенные исследователями, прекрасно подходят.

Око Саурона, Барад-дур и Эред Литуи являются частью скопления подводных гор Карма, возраст которых превышает 100 миллионов лет. Они образовались рядом с древним морским хребтом с тех времен, когда Австралия находилась гораздо южнее, недалеко от Антарктиды.

Что касается плоской вершины Эред Литуи, она образовалась в результате волновой эрозии, когда подводная гора выступала над поверхностью моря, после чего тяжелая подводная гора медленно опустилась на мягкое океаническое дно. Сейчас вершина находится на 2,6 км ниже уровня моря.