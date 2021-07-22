Вчені виявили стародавнє "око Саурона", ним виявився підводний вулкан

Вулкан нагадує гігантську западину овальної форми, яка називається кальдеро. Він оточений ободом висотою 300 м, схожим на повіки Саурона, а в центрі має конусоподібну вершину висотою 300 м — зіницю.

Схожий на око Саурона з трилогії "Володар кілець" стародавній підводний вулкан був виявлений вченими за допомогою багатопроменевого приладу на глибині 3 100 м у 280 км на південний схід від острова Різдва, пише Science Alert.

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Раніше невідомий і неймовірний, цей вулкан нагадує гігантську западину овальної форми, яка називається кальдеро, розміром 6,2 км на 4,8 км в діаметрі.

Він оточений ободом висотою 300 м (схожим на повіки Саурона), а в центрі має конусоподібну вершину висотою 300 м (зіницю). Кальдера утворюється на вулкані після обвалу стінок кратера або в результаті його катастрофічного виверження.

Розплавлена магма біля основи вулкана зміщується вгору, залишаючи порожні камери. Потім тонка тверда кора на поверхні купола руйнується, створюючи велику структуру, схожу на кратер. Оскільки вулкан продовжує вивергати магму, часто в центрі вулкана починає формуватися новий невеликий пік.

Однією з відомих кальдер є кальдера Кракатау в Індонезії, яка вибухнула в 1883 році, убивши десятки тисяч людей і залишивши лише фрагменти гірського краю, який видно над хвилями. До 1927 року в її центрі виріс невеликий вулкан Анак-Кракатау ("дитя Кракатау").

Однак варто зазначити, що люди можуть навіть і не знати про виверження вулканів, коли вони відбуваються глибоко під океаном.

"Наше око Саурона не було самотнім. Подальше картування на південь виявило меншу морську гору, вкриту численними вулканічними конусами, а ще південніше перебувала велика підводна гора з плоскою вершиною. Використовуючи нашу тему "Володаря кілець", ми назвали їх Барад-дур ("Темна фортеця") і Ереду Літу ("Попелясті гори") відповідно", — розповів один чз учасників експедиції та старший куратор відділу морських безхребетних у Музеї Вікторії Тім О'Хара.

Хоча знання гірничої геології самим Толкіном не було ідеальним, імена, запропоновані дослідниками, прекрасно підходять.

Око Саурона, Барад-дур і Ереду Літу є частиною скупчення підводних гір Карма, вік яких перевищує 100 мільйонів років. Вони утворилися поруч із стародавнім морським хребтом із тих часів, коли Австралія перебувала набагато південніше, недалеко від Антарктиди.

Що стосується плоскої вершини Ереду Літу, вона утворилася в результаті хвильової ерозії, коли підводна гора виступала над поверхнею моря, після чого важка підводна гора повільно опустилася на м'яке океанічне дно. Зараз вершина знаходиться на 2,6 км нижче рівня моря.