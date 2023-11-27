Ученые назвали возраст, когда лучше побыть одному и не вступать в отношения

Исследователи обнаружили, что одиночество в определенном возрасте поможет лучше справиться с "разбитым сердцем" в более позднем возрасте.

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Прежде чем остепениться, стоит немного развлечься. По крайне мере об этом свидетельствуют результаты нового исследования. Ученые полагают, что одиночество в определенном возрасте имеет свои преимущества, например, помогает лучше справиться с "разбитым сердцем", пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Междисциплинарного демографического института Нидерландов обнаружила, что люди, вступающие в отношения сразу после того, как покинули родительский дом, менее подготовлены к тому, чтобы справиться с "разбитым сердцем" в более позднем возрасте, чем те кто оставался одиноким в 20 и чуть более лет.

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Авторы исследования подозревают, что это связано с тем, что одинокие молодые люди развивают больше жизненных "навыков, ресурсов и связей", которые в последствии помогают им справиться с болью и разрушением отношений. Кроме того, ученые предполагают, что одиночество в 20 лет может способствовать более гибким ожиданиям в отношении отношений.

Ученые предполагают, что партнеры, вступающие в отношения в более молодом возрасте, думают, что их отношения будут длиться вечно. В то же время одинокие молодые люди в дальнейшем с большей вероятность не станут строить такие предположения и будут меньше страдать, если они закончатся.

По словам ведущего автора исследования, доктора Лоннеке Ван ден Берга, одиночество часто воспринимается как нечто плохое, но в действительности оно может стать отличным периодом для изучения чего-то нового и познания себя. И новое исследование, похоже, подтверждает эту идею.

Впрочем, ученые отмечают, что результаты исследования вовсе не являются руководством к действию. Простыми словами, если вы находитесь в долгих и счастливых отношениях вовсе не стоит идти дальше и заканчивать их.

И все же результаты исследования свидетельствуют, что молодые женщины, состоящие в отношениях, как правило, больше зависят от финансов своего партнера, в то время как мужчины, вероятно, менее склонны делить домашнюю работу.

В ходе исследования ученые проанализировали данные немецкого исследования за 36 лет, в котором следили за одной и той же группой людей с 1984 года по настоящее время. Ученые использовали данные примерно о 1000 человек: 190 женщинах и 151 мужчине, которые изначально были одиноки, покинув родительский дом, а также 400 женщинах и 262 мужчинах, сразу же "вступивших в отношения".

Команда сосредоточилась на изучении удовлетворенности жизнью в течение трех периодов:

первая жизнь с романтическим партнером;

расставание;

жизнь после расставания.

Результаты исследования свидетельствуют, что у женщин, покинувших отчий дом и начавших жить с партнером, удовлетворенность жизнью снизилась, когда у них произошел серьезный разрыв. В то же время их уровень удовлетворенности жизнью сильно вырос в последующие три года. У женщин, которые были одиноки, удовлетворенность жизнью также снизилась, однако она вернулась к прежней отметке значительно быстрее после расставания.

Для мужчин результаты оказались немного другими. У тех, кто сразу же вступил в пару, удовлетворенность жизнью значительно снизилась в момент расставания, но улучшилась уже в следующем году. В то же время те, кто был одинок, когда покинул родительский дом, почти не испытали каких-то последствий после расставания, а уровень удовлетворенностью жизни продолжал расти следующие 2 года.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.