Что-то странное происходит с черной дырой в центре Млечного Пути: давняя загадка решена (фото)

Поток мощного гамма-излучения от черной дыры летит в сторону Земли с огромной скоростью. Ученые выяснили, откуда он берется.

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Что-то странное, что находится рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики, каждые 76 минут выпускает в сторону Земли мощный поток гамма-излучения. Ученые, опубликовавшие исследование на сервере препринтов arXiv, наконец-то выяснили, что это такое, пишет Live Science.

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Астрофизики впервые обнаружили потоки гамма-излучения, которые исходят от черной дыры Стрелец А* 2 года назад. Но ученые знали, что это излучение не может выходить из внутренней части черной дыры.

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Для получения ядерной энергии можно использовать черные дыры: как это возможно

Дело в том, что у этих объектов имеется особая граница, называемая горизонтом событий, преодолев которую даже частицы света не могут набрать нужную скорость, чтобы преодолеть сильнейшую гравитацию и покинуть черную дыру. То есть черные дыры сами не выпускают никакое излучение, а это значит, что оно должно исходить из окружающей этот объект среды.

Разные виды излучения, в том числе мощнейшие потоки гамма-лучей, могут выходить из аккреционного диска черной дыры. Это структура из газа пыли, которая вращается вокруг черной дыры и именно отсюда черная дыра забирает материю для поглощения и наращивания массы.

Черная дыра Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Но черная дыра Стрелец А*, расположенная примерно в 26 700 световых лет от нас, имеет небольшой аккреционный диск и поглощает материю очень медленно. Таким образом данная ситуация не может объяснить существования мощного потока гамма-излучения, который каждые 76 минут вылетает из окрестностей черной дыры в сторону Земли. Такое излучение может появиться только в результате очень активного поглощения большого количества материи.

Ученые провели анализ данных космического телескопа Ферми, и обнаружили объект, который вероятно стоит за созданием потока гамма-лучей, который летит в сторону Земли с огромной скоростью. Астрофизики предполагают, что регулярные вспышки излучения исходят от сгустка газа, который кружит вокруг черной дыры со скоростью, которая составляет 30% скорости света или 320 млн км/час.

Авторы исследования назвали этот объект уникальным физическим механизмом, который излучает свет в нескольких длинах волн и производит периодические вспышки не только гамма-излечения, но и рентгеновского излучения.

Таким образом астрофизики раскрыли секрет черной дыры Стрелец А*, который не давал покоя ученым в течение 2 лет. Это открытие дает возможность улучшить понимание окружающей черные дыры среды, а особенно лучше понять природу таких не очень активных черных дыр, как та, которая находится в центре нашей галактики.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, еще одну загадку черных дыр поможет разгадать не менее загадочная темная материя. Так называемая проблема последнего парсека связана с тем, что ученые не понимают, что именно происходит перед окончательным слиняем двух огромных черных дыр и почему они прекращают слияние, находясь на расстоянии 3 световых года друг от друга.

Как уже писал Фокус, NASA показало уникальный снимок Марса и его спутника Фобоса. Орбитальный аппарат "Марс Одиссей" показал изогнутый марсианский ландшафт на новых потрясающих снимках Красной планеты.