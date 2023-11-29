Щось дивне відбувається з чорною дірою в центрі Чумацького Шляху: давня загадка вирішена (фото)

Потік потужного гамма-випромінювання від чорної діри летить у бік Землі з величезною швидкістю. Учені з'ясували, звідки він береться.

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Щось дивне, що перебуває поруч із надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики, кожні 76 хвилин випускає в бік Землі потужний потік гамма-випромінювання. Вчені, які опублікували дослідження на сервері препринтів arXiv, нарешті з'ясували, що це таке, пише Live Science.

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Астрофізики вперше виявили потоки гамма-випромінювання, які виходять від чорної діри Стрілець А* 2 роки тому. Але вчені знали, що це випромінювання не може виходити з внутрішньої частини чорної діри.

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Річ у тім, що у цих об'єктів є особлива межа, яка називається горизонтом подій, подолавши яку, навіть частинки світла не можуть набрати потрібну швидкість, щоб подолати сильну гравітацію і покинути чорну діру. Тобто чорні діри самі не випускають жодного випромінювання, а це значить, що воно повинно виходити з навколишнього цей об'єкт середовища.

Різні види випромінювання, зокрема найпотужніші потоки гамма-променів, можуть виходити з аккреційного диска чорної діри. Це структура з газу пилу, яка обертається навколо чорної діри і саме звідси чорна діра забирає матерію для поглинання і нарощування маси.

Чорна діра Стрілець А* Фото: черная дыра

Але чорна діра Стрілець А*, розташована приблизно за 26 700 світлових років від нас, має невеликий аккреційний диск і поглинає матерію дуже повільно. Таким чином ця ситуація не може пояснити існування потужного потоку гамма-випромінювання, який кожні 76 хвилин вилітає з околиць чорної діри в бік Землі. Таке випромінювання може з'явитися тільки в результаті дуже активного поглинання великої кількості матерії.

Вчені провели аналіз даних космічного телескопа Фермі, і виявили об'єкт, який, ймовірно, стоїть за створенням потоку гамма-променів, що летить у бік Землі з величезною швидкістю. Астрофізики припускають, що регулярні спалахи випромінювання походять від згустку газу, який кружляє навколо чорної діри зі швидкістю, яка становить 30% швидкості світла або 320 млн км/год.

Автори дослідження назвали цей об'єкт унікальним фізичним механізмом, який випромінює світло в декількох довжинах хвиль і виробляє періодичні спалахи не тільки гамма-лікування, а й рентгенівського випромінювання.

Таким чином астрофізики розкрили секрет чорної діри Стрілець А*, який не давав спокою вченим протягом 2 років. Це відкриття дає можливість поліпшити розуміння навколишнього чорні діри середовища, а особливо краще зрозуміти природу таких не дуже активних чорних дір, як та, що знаходиться в центрі нашої галактики.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, ще одну загадку чорних дір допоможе розгадати не менш загадкова темна матерія. Так звана проблема останнього парсека пов'язана з тим, що вчені не розуміють, що саме відбувається перед остаточним злиттям двох величезних чорних дір і чому вони припиняють злиття, перебуваючи на відстані 3 світлових роки одна від одної.

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