Треть людей думают, что смогут посадить самолет без навыков: так ли это на самом деле

Ученые рассказали, насколько в действительности реально посадить большой пассажирский самолет без соответствующей подготовки.

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В начале этого года ученые опубликовали результаты опроса, которые свидетельствуют о том, что почти треть жителей США уверены, что могли бы безопасно посадить пассажирский самолет под руководством авиадиспетчера. При этом среди мужчин уверенность в своих силах возрастала почти до 50%, пишет Science Alert.

Известны случаи, когда пассажиры действительно спасали ситуацию, где пилот переставал реагировать на запросы. Однако, как правило, в подобных ситуациях речь идет о небольших простых самолетах. Однако пилотировать большим и тяжелым коммерческим самолетом — совсем другое дело. Ученые рассказали, насколько в действительности реально посадить большой пассажирский самолет без соответствующей подготовки.

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Автопилот не спасет

По словам старшего преподавателя авиации в Университете Гриффита Гвидо Карима-младшего, около 90% времени полета пилот тратит на мониторинг систем автопилота и на то, чтобы убедиться, что все работает, как следует. Оставшиеся 10% уходят на решение проблем, руление, взлет и посадку.

При этом взлет и посадка в действительности являются самыми сложными задачами, которые выполняет пилот. При этом эти задачи всегда выполняются вручную — в мире существует очень небольшое количество моделей самолетов, где для посадки можно использовать автопилот.

Ученые отмечают, что взлет и приземление слишком быстрые, техничные и требуют большой концентрации внимания — увы, все это едва ли под силу человеку без соответствующей подготовки. Кроме того, эти задачи требуют ряда навыков, например:

понимание информации на определенных датчиках;

способность определенным образом координировать свои руки и ноги.

Обучение пилота

Путь от студента до коммерческого пилота очень долгий: все начинается с лицензии для отдыха, затем следует частная лицензия, а лишь после этого коммерческая. Однако до того, как сесть в кабину самолета, студент должен изучить:

аэродинамику;

воздушное право;

правила полетов;

метеорологию;

человеческий фактор;

навигацию;

авиационные системы;

летно-технические характеристики;

планирование полета.

Кроме того, пилоту потребуется время, чтобы изучить конкретный самолет, которым они планируют управлять. В результате, по словам Карима-младшего, если вы никогда не изучали основы полета, ваши шансы успешно посадить пассажирский самолет даже с помощью авиадиспетчера, увы, стремятся к нулю.

Ранее Фокус писал о том, что китайские ученые заявили: самолеты могут летать на плазме.