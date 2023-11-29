Третина людей думають, що зможуть посадити літак без навичок: чи так це насправді

Учені розповіли, наскільки насправді реально посадити великий пасажирський літак без відповідної підготовки.

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На початку цього року вчені опублікували результати опитування, які свідчать про те, що майже третина жителів США впевнені, що могли б безпечно посадити пасажирський літак під керівництвом авіадиспетчера. При цьому серед чоловіків упевненість у своїх силах зростала майже до 50%, пише Science Alert.

Відомі випадки, коли пасажири дійсно рятували ситуацію, де пілот переставав реагувати на запити. Однак, як правило, у подібних ситуаціях ідеться про невеликі прості літаки. Однак пілотувати великим і важким комерційним літаком — зовсім інша справа. Учені розповіли, наскільки насправді реально посадити великий пасажирський літак без відповідної підготовки.

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Автопілот не врятує

За словами старшого викладача авіації в Університеті Гріффіта Гвідо Каріма-молодшого, близько 90% часу польоту пілот витрачає на моніторинг систем автопілота і на те, щоб переконатися, що все працює, як слід. Решта 10% йдуть на розв'язання проблем, рулювання, зліт і посадку.

При цьому зліт і посадка насправді є найскладнішими завданнями, які виконує пілот. При цьому ці завдання завжди виконуються вручну — у світі існує дуже невелика кількість моделей літаків, де для посадки можна використовувати автопілот.

Науковці зазначають, що зліт і приземлення занадто швидкі, технічні та вимагають великої концентрації уваги — на жаль, усе це навряд чи під силу людині без відповідної підготовки. Крім того, ці завдання вимагають низки навичок, наприклад:

розуміння інформації на певних датчиках;

здатність певним чином координувати свої руки та ноги.

Навчання пілота

Шлях від студента до комерційного пілота дуже довгий: усе починається з ліцензії для відпочинку, потім йде приватна ліцензія, а лише після цього комерційна. Однак до того, як сісти в кабіну літака, студент має вивчити:

аеродинаміку;

повітряне право;

правила польотів;

метеорологію;

людський фактор;

навігацію;

авіаційні системи;

льотно-технічні характеристики;

планування польоту.

Крім того, пілоту потрібен час, щоб вивчити конкретний літак, яким вони планують керувати. У результаті, за словами Каріма-молодшого, якщо ви ніколи не вивчали основи польоту, ваші шанси успішно посадити пасажирський літак навіть за допомогою авіадиспетчера, на жаль, наближаються до нуля.

Раніше Фокус писав про те, що китайські вчені заявили: літаки можуть літати на плазмі.