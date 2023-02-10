Захищені та незатребувані. Вчені назвали найбезпечніші місця у літаку

Дослідження показує, що найбезпечнішими місцями під час авіаперельоту є ті, що найрідше бронюють.

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Літак є найбезпечнішим видом транспорту, свідченням того є статистика: наприклад, у 2019 році було здійснено трохи менше 70 мільйонів рейсів, в результаті яких загинуло всього 287 осіб, пише Science Alert.

Більшість людей під час бронювання керується низкою факторів, проте найчастіше це не пов'язано з безпекою. Наприклад, хтось вибирає місця через комфорт та зручність, інші вибирають місця ближче до передньої частини літака, щоб швидше покинути борт. Однак мало хто вибирає місце в літаку, по тому, які з них є найбільш безпечними.

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За словами професора та керівника відділу авіації CQUniversity Rockhampton North в Австралії Дуга Друрі, важливо пам'ятати, що аварії за своєю природою не відповідають стандартам. Наприклад, 1989 року в авіакатастрофі United Flight 232, яка сталася в Су-Сіті штату Айова (США), 184 з 269 осіб, які перебували на борту, вижили. Більшість із них сиділи за класом, що ближче до носа літака.

Проте дослідження, в якому було вивчено дані про авіакатастрофи за 35 років, свідчить про те, що саме серед задніх сидінь найнижчий рівень смертності — він становить 28% порівняно з 44% для сидінь у середині літака.

Друрі зазначає, що це можна пояснити з погляду конструкції. Пасажири у передній частині літака, біля виходу, справді отримують перевагу у разі надзвичайної ситуації, якщо з цього боку немає вогню. Однак крила літака зберігають паливо, що робить середню частину салону не найбезпечнішим місцем.

Однак професор зазначає, що якщо пасажир знаходиться у передній частині літака, це також означає, що він постраждає раніше за тих, хто сидить ззаду. Також вчені зазначають, що найбільш безпечними також вважаються місця в середньому ряду. Це пояснюється досить просто: люди, які сидять по обидва боки від вас, по суті стануть для вас буфером.

Ось чого залежить виживання?

Друрі зазначає, що на виживання під час авіакатастрофи також вплине і тип надзвичайної ситуації. Наприклад:

зіткнення з горою миттєво знижує шанси виживання. 1979 Нова Зеландія, рейс TE901 авіакомпанії Air New Zealand врізався в схили гори Ельбрус. 257 людей загинули;

посадка в океан носом також знижує шанси виживання. 2009 рік, рейс 447 Air France, загинули 228 людей.

Пілоти навчені максимально мінімізувати потенційний ризик під час надзвичайних ситуацій, а тому робитимуть все для того, щоб уникнути зіткнення або сісти на воду між хвилями та під нормальним кутом. Однак найбільшу загрозу для пасажирів і літаків несе "турбулентність ясного неба", яку можна зазнати будь-коли на великих висотах. Саме тому бортпровідники просять нас пристебнутись під час польоту, і нам варто виконувати ці вказівки.

Чи має значення тип літака?

Існують деякі змінні, наприклад вплив повітряної швидкості, які можуть трохи відрізнятися для різних типів літаків. Однак фізика польоту залишається більш-менш однаковою для всіх літаків.

Дослідники зазначають, що більші літаки зазвичай мають більш високу міцність, щоб протистояти тиску на висоті — це обумовлено тим, що вони мають більше конструкційного матеріалу. Тобто вони зможуть забезпечити певний додатковий захист, проте це залежить від надзвичайної ситуації.

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