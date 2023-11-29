Адский плод. Назван фрукт, уничтоживший леса Мексики и побудивший картели проливать кровь (фото)

Новое исследование показывает устрашающие последствия выращивания одного из самых популярных фруктов в мире — скорее всего, он есть и в вашем рационе.

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Одним из наиболее популярных фруктов во всем мире, а особенно в США, стал авокадо. Диетологи и ученые то и дело твердят о его полезности и необходимости включения в здоровый рацион, однако новое исследование показывает, что выращивание этого плода буквально происходит на крови людей и лесов, пишет Daily Mail.

Новый шокирующий отчет показывает, что лишь за последнее десятилетие около 28 000 гектаров мексиканских лесов были вырублены под выращивание любимых многими фруктов. Более того, данные свидетельствуют о том, что на выращивание авокадо, причем лишь импортированных в США, израсходовали невероятное количество воды эквивалентное 290 000 олимпийским бассейнам.

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Не менее шокирующим оказалось и то, что мексиканская индустрия авокадо буквально строится на крови. Исследователи обнаружили, что в борьбу уже вступили даже картели: за последние 20 лет они запугивали, похищали и даже убивали местных активистов и лидеров, которые осмелились выступить против бесконтрольной вырубки лесов.

Эти районы в Сан-Габриэле, штат Халиско, с 2020 года были вырублены ради садов авокадо Фото: Climate Rights International

Тот же район через несколько лет Фото: Climate Rights International

Статистика показывает, что популярность авокадо резко возросла с 2000 года, отчасти из-за того, что ученые окрестили его источником полезных для сердца ненасыщенных жиров. При этом внутренне производство авокадо в США оставалось в стагнации, а в последние годы и вовсе упало. Данные свидетельствуют о том, что именно мексиканский импорт компенсировал нехватку авокадо на американском рынке, однако теперь леса и население Мексики буквально расплачиваются за это.

Ученые обнаружили, что экологическая цена ненасытного аппетита в отношении авокадо включает в себя:

бесконтрольную вырубку лесов;

кражу воды для поддержания садов авокадо;

насилие против коренного населения.

Исследователи обнаружили, что обнаружили, что кража воды привела к нехватке воды для людей, живущих в этих районах. В то же время леса помогали удерживать почву, теперь в результате вырубки и утраты местных сосен и дубов, повысился риск смертельных наводнений и оползней в районах, где растут сад авокадо.

Сакапу — муниципалитет в штате Мичоакан. В период с 2012 по 2022 год все территории, отмеченные синим цветом, были вырублены Фото: Climate Rights International

Как территория выглядела в 2022 году Фото: Climate Rights International

Несмотря на то, что фермеры заменяют леса садами, с экологической точки зрения — это вовсе не одно и тоже. Ученые опасаются, что утрата среды обитания местных видов в результате может привести к их исчезновению или миграции. Кроме того, сжигание вырубленных лисов приводит к выбросу тонн парниковых газов и уничтожению деревьев, накапливающих углерод.

Увы, в отрасли, оборот которой составляет миллиарды долларов в год, эта проблема только усугубляется, поскольку преступные синдикаты пытаются получить свою долю. Когда местные общественные группы попытались дать отпор производителям, некоторых членов похитили или даже убили.

Ранее Фокус писал о том, что с авокадо болезни бояться не надо: ученые выявили пользу фрукта в борьбе с диабетом.