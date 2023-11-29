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Технологии и наука

Дилемма разделения: почему дебаты вокруг мрамора Парфенона разгорелись снова (фото)

Греция, Британия, музей, история, фигура, статуя, кража, мрамор, храм, Ватикан, Парфенон, Акрополь, наследие, репатриация
Фото: Wikimedia Commons | На реплике метопы Парфенона изображен бой между человеком и кентавром

Музей Ватикана присоединился к когорте тех, кто настаивает на возвращении мраморных статуй Парфенона в Грецию. Эти артефакты незаконно похитили и передали в коллекцию Британского музея в 1800-х годах.

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Борьба вокруг мраморов Парфенона снова оказалась в центре внимания, поскольку музеи Ватикана присоединились к тем, кто стремится вернуть артефакты в Афины. Однако Британский музей остается непоколебимым в своем сопротивлении призывам Греции к репатриации. Аргумент, выдвинутый Британским музеем, заключается в том, что мрамор лучше разделить между двумя музеями.

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По сути, этот аргумент отстаивает идею, что разделение между Музеем Акрополя в Афинах и Британским музеем в Лондоне обеспечит "положительное преимущество и общественную пользу". Он предполагает, что просмотр этих древнегреческих чудес как в контексте истории Афин, так и мировой истории обогащает общественный опыт.

Но является ли это разделение действительно гармоничным распределением культурного богатства или диссонирующим культурным расколом, замаскированным под добродетель? В своей недавней работе "Парфенонские мраморы и международное право" Екатерина Тити углубляется в юридические аспекты, способствующие возвращению артефактов.

Британский музей отстаивает свою позицию, указывая на другие разделенные сокровища, приводя примеры средневековых и ренессансных алтарей, разбросанных по разным музеям мира. Но действительно ли это можно сравнить с уникальным случаем мрамора Парфенона?

Греция, Британия, музей, история, фигура, статуя, кража, мрамор, храм, Ватикан, Парфенон, Акрополь, наследие, репатриация Fullscreen
Афинский акрополь

Алтарные панно, такие как "Алтарная колонна" Рафаэля или "Меленский диптих", действительно распылили по коллекциям в силу различных обстоятельств. Однако критическое отличие заключается в природе разделения Парфенона — это фрагментация памятника, а не просто разделение отдельных объектов композиции.

Представьте себе Сикстинскую капеллу, расколотую пополам, со знаковой фреской Микеланджело "Сотворение Адама", разорванной на фрагменты. Это похоже на то, что произошло с Парфеноном.

Возьмем для примера Посейдона с западного фронтона — его передняя и средняя части туловища находятся в Афинах, тогда как задняя и верхняя часть, включая плечи и ключицы, — в Лондоне.

Международные принципы, признающие целостность памятников, подкрепляют это убеждение. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, например, отмечает, что оценка целостности памятника имеет решающее значение для его включения в Список всемирного наследия.

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Хотя мраморы пока не могут вернуться в сам Парфенон, репатриация их в Музей Акрополя позволила бы воссоединить их с уцелевшими половинами. По словам британского историка и археолога Эндрю Уоллеса-Хэдрилла, которые цитирует The Times, "выбора нет".

Разделить — значит разрушить. Вопрос остается открытым — должны ли мраморы оставаться фрагментированными в двух музеях, или воссоединиться в Музее Акрополя под тенью Парфенона?

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