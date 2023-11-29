До сих пор ждут сестру: история похищенной из древнегреческого храма Кариатиды (фото)

Несмотря на всю роскошь и богатство коллекции, Британский музей известен еще и украденными сокровищами. К таким артефактам относятся Мраморы Парфенона и несколько менее известная Кариатида из Эрехтейона.

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В Афинах, рядом со знаменитым Парфеноном, расположен Эрехтейон — мраморный храм, посвященный Афине и Посейдону. Он особенный тем, что его южную крышу, удерживают не традиционные колонны, а статуи, известные как Кариатиды, пишет GreekReporter.

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Кариатида, которую разлучили с сестрами в Афинах, выставлена в Британском музее Фото: Sailko/CC BY-SA 3.0

Эти Кариатиды, изваянные между 421 и 406 годами до н. э., — больше, чем просто статуи; это символические девы, несущие на своих плечах вес истории. Хотя надпись на храме просто называет их "Корай" (девы), другая история указывает на связь с молодыми женщинами Спарты, которые почитали богиню Артемиду Кариатиду.

Сегодня точные копии этих Кариатид украшают Эрехтейон, а оригинальные пять хранятся в музее Акрополя. Однако одну сестру постигла другая участь от рук лорда Элдгина в XIX веке, который не только похитил ее, но и похитил культовые парфенонские фигуры, известные как Мраморы Парфенона.

Картина Карла Вернера Фото: Public Domain

Масштабы этой культурной кражи вызвали дебаты в 1802 году, многие ставили под сомнение моральные основания вывоза этих сокровищ из их греческого дома. Несмотря на протесты, мраморные скульптуры нашли постоянное место жительства в Британском музее, где они находятся и сегодня, защищенные от криков о репатриации.

Несмотря на многочисленные протесты, и Мраморы Парфенона, и Кариатида из Эрехтейона до сих пор хранятся в Британском музее. Представители музея заявляют, что имеют полное право владеть реликвиями, несмотря на факт кражи.

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Тем временем музей Акрополя до сих пор держит место для шестой сестры, ожидая ее возвращения. История Кариатид — это не просто история о краже, это рассказ о стойкости, красоте и надежде на возвращение домой.

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