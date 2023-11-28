Единственная уцелевшая золотая серьга и греческий килик: какие сокровища хранят в Бостосском музее (фото)

Благодаря реновации Бостонского музея изобразительных искусств, посетители могут увидеть уникальные произведения искусства прошлых эпох. Коллекция содержит артефакты разных времен: от древнегреческих произведений до реликвий времен падения Константинополя.

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Изысканная реликвия из Древней Греции, хранящаяся в Музее изобразительных искусств в Бостоне, не теряет своего очарования уже два тысячелетия после того, как ее изготовили из чистого золота. Греческая серьга изображает богиню победы Нику, которая управляет колесницей, запряженной двумя лошадьми, пишет GreekReporter.

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Эта единственная уцелевшая серьга, состоящая из более сотни отдельных золотых деталей, является свидетельством мастерства прошлой эпохи и хранится в недавно открытой галерее греческого искусства в Бостонском музее изобразительных искусств.

Чаша для питья, или килик, с изображением сцен из "Одиссеи" Фото: mfa.org

Бостонский музей хранит множество сокровищ, охватывающих древнегреческую, египетскую и средиземноморскую истории. От рельефа из храма Афины в Ассосе до тщательно ограненного овального драгоценного камня с изображением богини Кассандры — в галереях музея хранятся значительные коллекции, среди которых недавнее поступление — греческая серьга.

Под руководством Кристин Кондолеон, Фиби Сигал и Лор Марест музей претерпит трансформацию: в одном крыле будут размещены четыре галереи, где выставят почти пятьсот объектов от зарождения греческого искусства (около 1100 г. до н. э.) до падения Константинополя в XV веке.

Бостонский музей хранит множество сокровищ, охватывающих древнегреческую, египетскую и средиземноморскую истории Фото: mfa.org

Цель проекта — вдохнуть жизнь в богатство классического искусства. Мэтью Тейтельбаум, директор Фонда Энн и Грэма, подчеркивает важность этих галерей для освещения глубокого наследия классического искусства, соединяя прошлое и настоящее.

Среди обновлений — галерея, посвященная "Богам и богиням", которая погрузит посетителей в атмосферу храма, где будут представлены скульптуры и предметы от V века до н. э. до III века н. э. Новаторская византийская галерея охватит эпоху императора Константина Великого до падения Константинополя в 1453 году, открывая такие произведения, как алтарь Монополи XV века.

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В центре внимания — раннее греческое искусство, от постмикенской эпохи (около 1100 г. до н. э.) до Персидских войн (480/479 гг. до н. э.), в частности, знаменитый Аполлон Мантикла. Коллекция музея, обогащенная благодаря этим реконструкциям, будет рассказывать новые истории, отражающие современные взгляды на античную жизнь.

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