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Технологии и наука

Единственная уцелевшая золотая серьга и греческий килик: какие сокровища хранят в Бостосском музее (фото)

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Фото: Museum of Fine arts, Boston | Греческая серьга изображает богиню победы Нику, которая управляет колесницей, запряженную двумя лошадьми

Благодаря реновации Бостонского музея изобразительных искусств, посетители могут увидеть уникальные произведения искусства прошлых эпох. Коллекция содержит артефакты разных времен: от древнегреческих произведений до реликвий времен падения Константинополя.

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Изысканная реликвия из Древней Греции, хранящаяся в Музее изобразительных искусств в Бостоне, не теряет своего очарования уже два тысячелетия после того, как ее изготовили из чистого золота. Греческая серьга изображает богиню победы Нику, которая управляет колесницей, запряженной двумя лошадьми, пишет GreekReporter.

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Эта единственная уцелевшая серьга, состоящая из более сотни отдельных золотых деталей, является свидетельством мастерства прошлой эпохи и хранится в недавно открытой галерее греческого искусства в Бостонском музее изобразительных искусств.

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Чаша для питья, или килик, с изображением сцен из "Одиссеи"
Фото: mfa.org

Бостонский музей хранит множество сокровищ, охватывающих древнегреческую, египетскую и средиземноморскую истории. От рельефа из храма Афины в Ассосе до тщательно ограненного овального драгоценного камня с изображением богини Кассандры — в галереях музея хранятся значительные коллекции, среди которых недавнее поступление — греческая серьга.

Под руководством Кристин Кондолеон, Фиби Сигал и Лор Марест музей претерпит трансформацию: в одном крыле будут размещены четыре галереи, где выставят почти пятьсот объектов от зарождения греческого искусства (около 1100 г. до н. э.) до падения Константинополя в XV веке.

история, артефакт, сокровище, греция, Афина, Бостон, музей, искусство, эпоха, Константинополь, богатство, скульптура, реконструкция, цивилизация, коллекция, фонд Fullscreen
Бостонский музей хранит множество сокровищ, охватывающих древнегреческую, египетскую и средиземноморскую истории
Фото: mfa.org

Цель проекта — вдохнуть жизнь в богатство классического искусства. Мэтью Тейтельбаум, директор Фонда Энн и Грэма, подчеркивает важность этих галерей для освещения глубокого наследия классического искусства, соединяя прошлое и настоящее.

Среди обновлений — галерея, посвященная "Богам и богиням", которая погрузит посетителей в атмосферу храма, где будут представлены скульптуры и предметы от V века до н. э. до III века н. э. Новаторская византийская галерея охватит эпоху императора Константина Великого до падения Константинополя в 1453 году, открывая такие произведения, как алтарь Монополи XV века.

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В центре внимания — раннее греческое искусство, от постмикенской эпохи (около 1100 г. до н. э.) до Персидских войн (480/479 гг. до н. э.), в частности, знаменитый Аполлон Мантикла. Коллекция музея, обогащенная благодаря этим реконструкциям, будет рассказывать новые истории, отражающие современные взгляды на античную жизнь.

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