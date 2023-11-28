Єдина вціліла золота сережка і грецький килик: які скарби зберігають у Бостоському музею (фото)

Завдяки реновації Бостонського музею образотворчих мистецтв, відвідувачі можуть побачити унікальні витвори мистецтва минулих епох. Колекція містить артефакти різних часів: від давньогрецьких витворів до реліквій часів падіння Константинополя.

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Вишукана реліквія з Давньої Греції, що зберігається в Музеї образотворчих мистецтв у Бостоні, не втрачає своєї чарівності вже два тисячоліття після того, як її виготовили з чистого золота. Грецька сережка зображає богиню перемоги Ніку, яка керує колісницею, запряжену двома кіньми, пише GreekReporter.

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Ця єдина вціліла сережка, що складається з понад сотні окремих золотих деталей, є свідченням майстерності минулої епохи та зберігається в нещодавно відкритій галереї грецького мистецтва в Бостонському музеї образотворчих мистецтв.

Чаша для пиття, або килик, із зображенням сцен з "Одіссеї" Фото: mfa.org

Бостонський музей зберігає безліч скарбів, що охоплюють давньогрецьку, єгипетську та середземноморську історії. Від рельєфу з храму Афіни в Ассосі до ретельно ограненого овального дорогоцінного каменю із зображенням богині Кассандри — в галереях музею зберігаються значні колекції, серед яких нещодавнє надходження — грецька сережка.

Під керівництвом Крістін Кондолеон, Фібі Сігал та Лор Марест музей зазнає трансформації: в одному крилі будуть розміщені чотири галереї, де виставлять майже п'ятсот об'єктів від зародження грецького мистецтва (близько 1100 р. до н. е.) до падіння Константинополя в XV столітті.

Бостонський музей зберігає безліч скарбів, що охоплюють давньогрецьку, єгипетську та середземноморську історії Фото: mfa.org

Проєкт має на меті вдихнути життя в багатство класичного мистецтва. Метью Тейтельбаум, директор Фонду Енн і Грема, наголошує на важливості цих галерей для висвітлення глибокої спадщини класичного мистецтва, поєднуючи минуле і сьогодення.

Серед оновлень — галерея, присвячена "Богам і богиням", яка занурить відвідувачів в атмосферу храму, де будуть представлені скульптури та предмети від V століття до н. е. до III століття н. е. Новаторська візантійська галерея охопить епоху імператора Костянтина Великого до падіння Константинополя в 1453 році, відкриваючи такі твори, як вівтар Монополі XV століття.

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У центрі уваги — раннє грецьке мистецтво, від постмікенської епохи (близько 1100 р. до н. е.) до Перських воєн (480/479 рр. до н. е.), зокрема, знаменитий Аполлон Мантікла. Колекція музею, збагачена завдяки цим реконструкціям, розповідатиме нові історії, що відображають сучасні погляди на античне життя.

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