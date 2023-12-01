Хранители времени и черные вдовы: обнаружены 300 уникальных "звездных трупов"

Астрономы обнаружили 300 новых нейтронных звезд, выпускающих гамма-лучи, некоторые из них являются "черными вдовами".

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С помощью космического телескопа Ферми астрономы обнаружили 300 новых пульсаров, которые пронизывают Вселенную лучами гамма-излучения, словно космический маяк. Среди этих пульсаров скрывается несколько "звезд-черных вдов", которые съедают своих компаньонов. Результаты исследования опубликованы в издании Astrophysical Journal, пишет Space.

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Нейтронные звезды – это "трупы" огромных звезд, которые взорвались сверхновыми после того, как у них закончилось топливо для поддержания термоядерного синтеза. Они имеют размер примерно 20 км, но вращаются очень быстро и имеют очень высокую плотность.

Одним из видов таких звезд являются пульсары, которые вращаются еще быстрее (несколько сотен оборотов в секунду) и выпускают потоки гамма-излучения. Это форма электромагнитного излучения самой высокой энергии. Именно с помощью этих лучей ученые смогли обнаружить 300 высокоскоростных миллисекундных пульсаров, среди которых также имеются так называемые "пульсары-черные вдовы", которые съедают своих компаньонов так же, как это делают земные пауки.

По словам ученых, обнаруженные пульсары являются одними из самых точных "хранителей времени" или "космических хронометристов" в природе. Дело в том, что точное периодическое вращение миллисекундных пульсаров можно использовать в качестве механизмов синхронизации для событий в глубоком космосе. То есть эти звезды служат космическими часами.

Нейтронные звезды – это "трупы" огромных звезд, которые взорвались сверхновыми после того, как у них закончилось топливо для поддержания термоядерного синтеза. Они имеют размер примерно 20 км, но вращаются очень быстро и имеют очень высокую плотность Фото: Inverse

Одним из недавних примеров использования миллисекундных пульсаров в качестве точных космических часов было измерение крошечных колебаний времени, вызванных прохождением низкочастотных гравитационных волн, вызванных слияниями далеких черных дыр и столкновениями нейтронных звезд. Эти низкочастотные гравитационные волны позволяют астрономам заглянуть в центры массивных галактик и лучше понять, как они образовались.

В будущем системы синхронизации пульсаров также можно будет использовать в навигационных целях, а быстро вращающиеся нейтронные звезды будут играть важную роль в космических системах GPS, считают ученые.

Чем старше становятся пульсары, тем скорость их вращения становится меньше. Тем не менее, если эти мертвые звезды существуют в двойной системе, они могут обрести второе дыхание. За счет поглощения материи своих компаньонов такие пульсары вновь вращаются быстрее, а иногда еще быстрее, чем раньше и таким образом превращаются в миллисекундные пульсары. Многие из обнаруженных нейронных звезд являются именно такими объектами, которых по аналогии с земными пауками из-за способа их питания назвали "черными вдовами".

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили слишком большую планету для очень маленькой звезды. Скорее всего мы еще очень мало знаем о Вселенной, ведь обнаруженная планета, которая в 13 раз больше Земли, вращается вокруг звезды в 9 раз меньше Солнца. Новое открытие нарушает теории формирования планет.