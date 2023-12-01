Динозавры "подложили свинью" человечеству: мы никогда не сможем дожить до 200 лет

Ученые считают, что продолжительность человеческой жизни ограничена из-за самых крупных животных на Земле, вымерших 66 млн лет назад.

Related video

Существует заметная разница между тем как быстро стареют млекопитающие и многие виды рептилий и амфибий. Теперь ученые предполагают, что это несоответствие любопытным образом связано с динозаврами, которые населяли Землю задолго до появления первого человека и вымерли около 66 миллионов лет назад, пишет Science Alert.

Микробиолог из Университета Бирмингема в Великобритании Жоао Педро де Магальяйнс высказал теорию о том, что это несоответствие жизни между млекопитающими, рептилиями и амфибиями может быть объяснено с помощью гипотезы "узкого долголетия". Суть гипотезы заключается в том, что ограниченность продолжительности жизни млекопитающих связана с доминированием динозавров десятки миллионов лет назад, в критический период истории развития млекопитающих.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что более 66 миллионов лет назад, когда на Земле доминировали динозавры, гораздо меньшим млекопитающим потребовалась способность быстро размножаться, чтобы выжить. В результате, как предполагают ученые, гены более длительной продолжительности жизни попросту отошли на второй план по мере развития эволюции.

По словам Магальяйнса, некоторые из самых ранних млекопитающих на Земле, вероятно, были вынуждены жить в самом низу пищевой цепи, а потому провели около 100 миллионов лет в эпоху динозавров, развиваясь и пытаясь выжить за счет быстрого размножения.

Данная гипотеза предполагает, что именно эти 100 миллионов лет "эволюционного подавления" в итоге оказали влияние на то, с какой скоростью люди стареют. Ученые считают, что наши древние предки в линии эвтерийных млекопитающих, вероятно, утратили определенные ферменты — это произошло во времена, когда на Земле правили динозавры. Речь идет о ферментах, отвечающих за восстановление повреждений, вызванных ультрафиолетовым светом.

Интересно, что даже у сумчатых и однопроходных отсутствует по крайней мере один из трех ферментов восстановления УФ-излучения. При этом ученые до сих пор не знают, связано ли это каким-то образом с сокращением продолжительности их жизни. Существует вероятность, что млекопитающие утратили эту способность из-за того, что начали вести более ночной образ жизни, чтобы защититься от хищников.

По словам Магальяйнса, в животном мире существуют невероятные примеры восстановления и регенерации. Например, у некоторых рептилий, в том числе и аллигаторов, зубы могут расти в течение всей жизни. Увы, люди лишены таких способностей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что поможет женщинам дожить до 100 лет и больше.