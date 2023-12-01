Невероятная мощь. Крохотный новый остров Японии выплюнул в небо 200-метровый шлейф пепла (видео)

Подводный вулкан у японского побережья извергся в очередной раз — невероятный столб пепла и дыма успели заснять сотрудники береговой охраны.

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Ранее Фокус писал о том, что в конце октября 2023 года у берегов Японии появился совершенно новый остров — буквально выросший из морской пучины. Он образовался в результате извержения подводного вулкана у японского острова Иволзима, пишет Live Science.

Спустя более четырех недель после первого извержения, подводный вулкан, породивший остров, извергнулся снова, выбросив в небо невероятный шлейф пепла и дыма. Удивительный момент успели запечатлеть на камеру сотрудники береговой охраны Японии.

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Отметим, что извергающийся подводный вулкан расположен в южной части дуги Идзу-Огасавара в Тихом океане. Впервые он извергся еще 21 октября, затем его активность нарастала, а уже 30 октября ученые буквально фиксировали взрывы каждые пару минут. Каждый взрыв фактически выбрасывал камни и пепел, в конечном итоге образуя вулканическое обнажение, названное Ниидзима, что в переводе с японского дословно означает "новый остров".

Исследователи обнаружили, что Ниидзима теперь также виден из космоса — об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Европейским космическим агентством в начале ноября. Данные свидетельствуют о том, что в диаметре остров достигает около 100 метров, а его самая высокая точка находится на высоте около 20 метров над уровнем моря.

Вскоре извержения утихли и ученые предположили, что в скором времени остров может поглотить морская пучина, так как волны попросту смоют его. Однако новое извержение сотрясло крохотный остров и этот момент сотрудникам береговой охраны удалось зафиксировать на видео. Известно, что в результате извержения пепел и дым поднялись в небо на высоту около 200 метров. На кадрах также виден огромный взрыв вулканического материала, при этом камни и другие обломки сыпались в море из темного шлейфа.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане появился новый остров, который быстро растет.