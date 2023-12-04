Океан наполнен "глазными яблоками моряков": ученые не советуют лопать эти желейные сферы (фото)

Эти удивительные сгустки, являющиеся крупнейшими одноклеточными организмами на Земле, встречаются у коралловых рифов.

Related video

"Глазные яблоки моряков" можно найти в море, если знать, где искать: к счастью, любопытные желейные сгустки вовсе не являются результатом каких-либо травм, а представляют собой интересную разновидность водорослей под названием Valonia ventricosa, пишет IFLScience.

Эти удивительные водоросли, также известные как "водоросль-пузырь" или "проклятая виноградина", являются одними из крупнейших одноклеточных организмов на Земле. Исследователям известно, что размер этих желейных сфер может варьироваться от крохотных, размером с булавочную головку, до размеров глазного яблока. Фактически размер капли зависит от содержимого ее вакуоли — пространства внутри клеточной стенки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любопытно то, что "глазное яблоко моряка" является одноклеточным организмом, но может содержать при этом ядра многих клеток. Дело в том, что они являются ценоцитарными организмами — состоят из массы цитоплазмы, содержащей множество клеточных ядер, которые не разделены клеточной стенкой.

По словам исследователей, если проколоть водоросль, это приведет к появлению большого количества новых водорослей, поскольку V. Ventricosa требуется лишь одно клеточное ядро, чтобы вырасти в новые организмы.

Действительно очень серебристая "проклятая виноградина" Фото: iNaturalist

Отметим, что "глазные яблоки моряков" часто замечают дайверы, дрейфующими среди коралловых рифов в тропических и субтропических регионах мирового океана. Как правило, их цвет варьируется о ярко-зеленого до черного, а порой может быть и серебристым — причиной тому уникальная структура кристаллов целлюлозы из клеточных стенок.

К слову, мерцающая оболочка "глазного яблока моряка" напоминает загадочное "золотое яйцо", найденное на морском дне Аляски на глубине около 3,1 километра, прикрепленным к каменистой поверхности. Тогда исследователи предположили, что дыра на загадочном объекте обусловлена тем, что "что-то пыталось проникнуть внутрь, или выбраться из него".

Ранее Фокус писал о золотом яйце у подножья вулкана на Аляске: кто оставил жутковатую сферу на дне Тихого океана.