В Великобритании то и дело находят давно разложившиеся тела и кости: причем тут одиночество

Исследование показывает, что за последние 40 лет количество подобных ужасающих "находок" значительно возросло.

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Все большее количество людей в Англии и Уэльсе находят в крайне разложившемся состоянии спустя долгое время после смерти, причем количество таких "находок" существенно возросло в последние четыре десятилетия, что поставило ученых в тупик, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые проанализировали данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в частности речь идет о статистике смертности, зарегистрированной в период с 1979 по 2020 годы. Ученые обнаружили, что эта ужасающая статистика наблюдалась последние 40 лет, но, вероятно, усугубилась в результате изоляции, связанной с пандемией.

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Отметим, что официально не существует статистики о телах, остававшихся необнаруженными в течение длительного периода времени, однако ученые использовали два кода Международной классификации болезней (МКБ), которые используются в качестве косвенных показателей оценки:

R98 используется для описания "неконтролируемой смерти";

R99 — для "других неопределенных и неизвестных причин смертности".

Ученые проанализировали данные за последние 40 лет и обнаружили постоянный рост таких типов смертей. Теперь ученые предполагают, что с каждым годом все больше людей умирают, а их тела разлагаются до того, как их найдут.

При этом ученые обнаружили, что в этот же период смертность от всех других причин — напротив, снизилась, в отношении смертей с кодами R98 и R99 наблюдалось обратное, при этом мужчины, вероятно, страдали больше, чем женщины.

Отметим, что в команду вошли исследователи из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, а также Управления общественного здравоохранения Шотландии и Лондонской школы гигиены и тропической медицины в Великобритании.

Команда предположила, что эта тенденция, вероятно, может быть связана с "развалом формальных и неформальных сетей социальной поддержки" в целом и в особенности во время пандемии коронавируса. Простыми словами, ученые полагают, что уязвимые люди не способны справиться с проблемами, когда дело доходит до поддержки.

К слову, в более раннем исследовании ученые обнаружили связь между социальной изоляцией, одиночеством и вероятностью ранней смерти. В то же время другие исследования уже показали, что хроническое одиночество и изоляция в последние годы лишь распространяются по всему миру — частично в этом виновата и пандемия коронавируса.

В результате ученые настаивают, что необходимо отслеживать эту тенденцию, используя коды, которые ученые использовали в своем анализе. В результате в дальнейшем человечеству, возможно, удастся решить эту ужасную проблему тел, которые не находят вовремя.

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