Аура альфа-самца. Ученые впервые засняли, как шимпанзе отбирает еду у хищника (фото)

Известно, что шимпанзе охотятся за мясом, однако редко вступают в конфронтацию, чтобы отобрать добычу у других животных.

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Волнующая встреча в лесу произошла в долине Исса на западе Танзании, когда орел как раз собирался приняться за трапезу, добытую тяжелым трудом, но не успел насладиться обедом. В этот момент ему помешал альфа-самец шимпанзе, отобравший добычу у хищной птицы, пишет Live Science.

Это видео стало первым в истории, когда ученые наблюдали и смогли запечатлеть, как альфа-шимпанзе идет на конфронтацию с орлом, чтобы отобрать у него добычу. Отметим, что подобные встречи являются весьма редкими в научной литературе и часто описываются лишь как возможные. В результате ученым впервые удалось воочию наблюдать столь странное и агрессивное поведение шимпанзе.

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Отметим, что основу питания шимпанзе (Pan troglodytes) составляет вегетарианская диета, однако в их рацион также входит мясо и другие продукты животного происхождения. Например, ученым уже известно, что они активно охотятся за мясом, а в редких случаях даже могут собирать плоть с мертвых туш.

В новом исследовании координатор проекта по сохранению приматов Бугома в Уганде Сэм Бейкер следил за шимпанзе в Танзании с коллегами, когда они заметили Имбу, альфа-самца шимпанзе, появившегося на участке высокой травы. На этом участке также находился орел (Stephanoaetus coronatus), который, по-видимому, готовился приступить к трапезе, однако его спугнул альфа-самец. Прошло еще некоторое время и ученые наблюдали появление Имба в руках которого находилось неподвижное тело молодого бушбока (Tragelaphus scriptus). Ученые предполагают, что изначально детеныш бушбока стал жертвой нападения орла.

Шимпанзе Имба (Pan troglodytes), питающийся тушей бушбока, вероятно, пойманной орлом Фото: Sam Baker/GMERC

Далее ученые наблюдали, как около часа другие шимпанзе пытались украсть добычу у альфа-самца, а затем упрашивали его поделиться. В конечном итоге, он действительно поделился небольшим количеством мяса бушбока с самкой, а остальную часть добычи съел сам. Далее альфа-самец выбросил тушу, после чего ее бросились доедать другие — в конце концов остался лишь череп.

Исследователи отмечают, что данное видео является вторым свидетельством кражи шимпанзе еды у хищника. При этом в большинстве других задокументированных свидетельств описываются случаи, когда шимпанзе крали добычу у бабуинов. Однако в исследовании 2019 года ученые заметили, что шимпанзе также способны воровать еду у леопардов, при том что леопарды в дикой природе естественным образом охотятся на шимпанзе.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе используют сложную тактику, описанную Сунь-Цзы.