Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Аура альфа-самца. Ученые впервые засняли, как шимпанзе отбирает еду у хищника (фото)

шимпанзе, самец шимпанзе, альфа шимпанзе
Фото: Sam Baker/GMERC | Альфа-самец шимпанзе напал на орла и отобрал добычу

Известно, что шимпанзе охотятся за мясом, однако редко вступают в конфронтацию, чтобы отобрать добычу у других животных.

Related video

Волнующая встреча в лесу произошла в долине Исса на западе Танзании, когда орел как раз собирался приняться за трапезу, добытую тяжелым трудом, но не успел насладиться обедом. В этот момент ему помешал альфа-самец шимпанзе, отобравший добычу у хищной птицы, пишет Live Science.

Это видео стало первым в истории, когда ученые наблюдали и смогли запечатлеть, как альфа-шимпанзе идет на конфронтацию с орлом, чтобы отобрать у него добычу. Отметим, что подобные встречи являются весьма редкими в научной литературе и часто описываются лишь как возможные. В результате ученым впервые удалось воочию наблюдать столь странное и агрессивное поведение шимпанзе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что основу питания шимпанзе (Pan troglodytes) составляет вегетарианская диета, однако в их рацион также входит мясо и другие продукты животного происхождения. Например, ученым уже известно, что они активно охотятся за мясом, а в редких случаях даже могут собирать плоть с мертвых туш.

В новом исследовании координатор проекта по сохранению приматов Бугома в Уганде Сэм Бейкер следил за шимпанзе в Танзании с коллегами, когда они заметили Имбу, альфа-самца шимпанзе, появившегося на участке высокой травы. На этом участке также находился орел (Stephanoaetus coronatus), который, по-видимому, готовился приступить к трапезе, однако его спугнул альфа-самец. Прошло еще некоторое время и ученые наблюдали появление Имба в руках которого находилось неподвижное тело молодого бушбока (Tragelaphus scriptus). Ученые предполагают, что изначально детеныш бушбока стал жертвой нападения орла.

шимпанзе добыча Fullscreen
Шимпанзе Имба (Pan troglodytes), питающийся тушей бушбока, вероятно, пойманной орлом
Фото: Sam Baker/GMERC

Далее ученые наблюдали, как около часа другие шимпанзе пытались украсть добычу у альфа-самца, а затем упрашивали его поделиться. В конечном итоге, он действительно поделился небольшим количеством мяса бушбока с самкой, а остальную часть добычи съел сам. Далее альфа-самец выбросил тушу, после чего ее бросились доедать другие — в конце концов остался лишь череп.

Исследователи отмечают, что данное видео является вторым свидетельством кражи шимпанзе еды у хищника. При этом в большинстве других задокументированных свидетельств описываются случаи, когда шимпанзе крали добычу у бабуинов. Однако в исследовании 2019 года ученые заметили, что шимпанзе также способны воровать еду у леопардов, при том что леопарды в дикой природе естественным образом охотятся на шимпанзе.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе используют сложную тактику, описанную Сунь-Цзы.