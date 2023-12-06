Хищник из джунглей. В дебрях Перу затаился неизвестный науке вирус

Исследователи говорят, что еще один опасный вирус сделал прыжок от животных к человеку.

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В Перу был обнаружен неизвестный науке вирус, который вызывает симптомы похожие на тропические инфекционные заболевания, такие как малярия или лихорадка денге, пишет IFLScience.

Единственные случай заражения этим неизвестным вирусом был зарегистрирован несколько лет назад, но только в этом году ученые смогли подтвердить, что это абсолютно новый вид вируса. Заразился вирусом 25-летний мужчина, которого госпитализировали в городе Чанчамайо в центральном Перу.

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Пациент обратился к медикам за помощью после того, как у него поднялась высокая температура, появился озноб, мышечная боль, скованность суставов, головная боль и повышенная чувствительность к свету.

Такие симптомы довольно типичны для многих тропических болезней, которые достаточно распространены в сельских районах Южной Америки. Но лабораторные образцы его крови показали, что мужчина каким-то образом заразился новым штаммом флебовируса.

Известный флебовируса – это вирус лихорадки Рифт-Валли, который переносится комарами и обычно заражает домашних животных в странах Африки к югу от Сахары. Больше остальных от вируса страдает купный рогатый скот, такой как буйволы, овцы, козы и верблюды.

Но найденный флебовирус представляет собой нечто абсолютно другое. Генетический анализ показал, что это флебовирус "Эхарат", которые перенял гены от "еще не опознанного флебовируса" с помощью генетической рекомбинации.

Авторы проведенного исследования полагают, что новый штамм вируса, вероятно, циркулирует в джунглях Центрального Перу. Пока остается не ясным, насколько новый вирус успел распространиться.

"Наши результаты четко указывают на то, что новый штамм вируса Эхарта циркулирует в джунглях центрального Перу", — говорится в исследовании.

Похоже, что риск заражения новым вирусом невелик, так как с момента заражения первого человека, других сообщений о распространении болезни не было. Тем не менее, этот случай является напоминанием о том, что существуют новые патогены, и вмешательство человечества в мир природы повышает риск встречи с неизвестными заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские ученые хотят проводить опыты с новыми патогенами. Ученые обнаружили на отдаленном от материкового Китая острове 8 новых опасных для человека вирусов и призвали к проведению экспериментов для установления и изучения потенциальных угроз исходящих от них.