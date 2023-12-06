Немедленно откройте окна: ученые дали важный совет на Рождество

Исследователи говорят, что во время приготовления праздничного стола необходимо хорошо проветрить дом.

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Данные нового исследования говорят о том, что готовка на Рождество приводит к максимальному загрязнению воздух в домах за весь год, пишет DailyMail.

Проведенное исследование показало, что загрязнение воздуха в наших домах на Рождество намного выше, чем в любой другой день в года. Основной причиной этой проблемы является приготовление еды на праздничный стол.

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В рамках работы были проанализированы уровни загрязнения помещений почти 4 тыс. домохозяйств. Ученые из США сосредоточились на крупных выбросах, когда количество крошечных частиц в воздухе, называемых PM2,5, достигало уровня выше 30 микрограммов на кубический метр воздуха. Наибольшее количество таких превышений пришлось на Рождество.

Рождественский показатель был на 50% выше, чем уровень загрязнения на протяжении всей зимы, и примерно вдвое выше, чем этот же показатель летом. Такие результаты вызывают беспокойство, так как в рекомендациях ВОЗ говорится, что среднегодовое значение загрязнения воздуха в домах не должно превышать 5 микрограммов на кубический метр воздуха.

Отмечается, что PM2,5 – это микроскопические частицы загрязнения, которые достаточно малы, чтобы попадать в наши легкие при дыхании. Такого рода загрязнения связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний и респираторных заболеваний.

"Поскольку зимние месяцы холоднее и темнее, мы проводим больше времени дома и соответственно, больше готовим дома – и это меняет воздух в наших домах. Наше исследование показало, что загрязнений воздуха больше зимой, особенно на протяжении зимних праздников", — говорит ведущий автор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Лундерберг.

Также исследование показало, что более половины загрязняющих веществ попадает в наши дома извне. Но остальная часть PM2,5 появляется непосредственно в доме, из которой 28% приходится на случайные "эпизодические" действия, такие как приготовление пищи и уборка.

Пик загрязнения воздуха приходится на 8, 12 и 18 часов, что примерно совпадает с готовкой пищи.

Дело в том, что продукты питания, которые жарятся, тушатся или подогреваются, могут образовывать мельчайшие частицы загрязнения, так как и остатки пищи, скапливающиеся в духовке или на плите.

Эксперты рекомендуют людям открывать окна во время готовки, особенно в праздничные дни.

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