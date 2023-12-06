В космосе обнаружена вода в неожиданном месте: что это значит для похожих на Землю планет

Новое открытие предполагает, что каменистые планеты могут формироваться в очень экстремальных условиях.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб впервые обнаружили воду и другие химические соединения в газовом диске, который окружает очень горячую звезду. Вода и другие молекулы были обнаружены во внутренней части протопланетного диска (здесь формируются планеты), а это значит, что похожие на Землю планеты могут появиться даже в самых экстремальных условиях окружающей среды. Результаты исследования были представлены в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Космический телескоп Уэбб – это единственная обсерватория, которая может изучать протопланетные диски, окружающие молодые звезды в регионах, где последние появляются. Ученые провели наблюдение за диском из газа и пыли, получившем название XUE 1, который сформировался вокруг молодой звезды в туманности NGC 6357. Это один из самых близких к Земле и самых молодых регионов появления новых звезд, расположенный на расстоянии 5,5 тысяч световых лет от нас.

Туманность NGC 6357 Фото: NASA

В этой туманности также находятся одни из самых массивных звезд в нашей галактике, температура которых намного больше, чем у Солнца. Поэтому данные звезды излучают больше ультрафиолетового света. Это излучение разрушает протопланетные диски, а потому они не могут существовать очень долго и исчезают примерно через 1 млн лет. Поэтому ученые считали, что в таких дисках существуют слишком экстремальные условия для того, чтобы появились каменистые планеты, похожие на Землю.

Диск XUE 1 находится вокруг молодой массивной звезды с сильным разрушающим излучением. Поэтому ученые ожидали обнаружить признаки негативного влияния ультрафиолетового света от массивной звезды.

Диск XUE 1 находится вокруг молодой массивной звезды с сильным разрушающим излучением. Поэтому ученые ожидали обнаружить признаки негативного влияния ультрафиолетового света от массивной звезды Фото: ESO

К удивлению астрономов, несмотря на экстремальные условия в протопланетном диске, в его внутренней части находится кристаллическая силикатная пыль, которая является основой для каменистых планет. Также в этой части диска ученые обнаружили воду, оксид углерода, диоксид углерода, цианистый водород и ацетилен.

По словам ученых, они впервые нашли эти химические соединения в таких очень неблагоприятных для их существования условиях.Новое открытие предполагает, что планеты земного типа могут формироваться в таких очень экстремальных местах, что опровергает существующие предложения. Ученые считают, что каменистые планеты могут появляться в протопланетных дисках вокруг звезд разной массы и в более широком диапазоне космических сред, чем предполагалось.

Теперь ученые проведут наблюдение за другими протопланетными дисками в этой туманности, чтобы выяснить насколько является распространенным наличие строительных блоков для похожих на Землю планет возле очень горячих звезд с интенсивным излучением.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как строительные блоки жизни пережили экстремальную радиацию ранней Земли. Для того, чтобы возникла жизнь на ранней Земле, должны были образоваться или прилететь из космоса сложные молекулы, но самое главное — они должны были выжить.