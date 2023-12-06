У космосі виявлено воду в несподіваному місці: що це означає для схожих на Землю планет

Нове відкриття передбачає, що кам'янисті планети можуть формуватися в дуже екстремальних умовах.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вперше виявили воду та інші хімічні сполуки в газовому диску, який оточує дуже гарячу зірку. Вода та інші молекули були виявлені у внутрішній частині протопланетного диска (тут формуються планети), а це значить, що схожі на Землю планети можуть з'явитися навіть у найекстремальніших умовах навколишнього середовища. Результати дослідження були представлені в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Космічний телескоп Вебб — це єдина обсерваторія, яка може вивчати протопланетні диски, що оточують молоді зірки в регіонах, де останні з'являються. Учені провели спостереження за диском із газу та пилу, що отримав назву XUE 1, який сформувався навколо молодої зірки в туманності NGC 6357. Це один із найближчих до Землі і наймолодших регіонів появи нових зірок, розташований на відстані 5,5 тисяч світлових років від нас.

Туманність NGC 6357 Фото: NASA

У цій туманності також знаходяться одні з наймасивніших зірок у нашій галактиці, температура яких набагато більша, ніж у Сонця. Тому ці зірки випромінюють більше ультрафіолетового світла. Це випромінювання руйнує протопланетні диски, а тому вони не можуть існувати дуже довго і зникають приблизно через 1 млн років. Тому вчені вважали, що в таких дисках існують занадто екстремальні умови для того, щоб з'явилися кам'янисті планети, схожі на Землю.

Диск XUE 1 розташований навколо молодої масивної зірки з сильним руйнівним випромінюванням. Тому вчені очікували виявити ознаки негативного впливу ультрафіолетового світла від масивної зірки.

Диск XUE 1 розташований навколо молодої масивної зірки з сильним руйнівним випромінюванням. Тому вчені очікували виявити ознаки негативного впливу ультрафіолетового світла від масивної зірки Фото: ESO

На подив астрономів, незважаючи на екстремальні умови в протопланетному диску, в його внутрішній частині міститься кристалічний силікатний пил, який є основою для кам'янистих планет. Також у цій частині диска вчені виявили воду, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, ціаністий водень і ацетилен.

За словами вчених, вони вперше знайшли ці хімічні сполуки в таких дуже несприятливих для їхнього існування умовах. Нове відкриття припускає, що планети земного типу можуть формуватися в таких дуже екстремальних місцях, що спростовує наявні пропозиції. Вчені вважають, що кам'янисті планети можуть з'являтися в протопланетних дисках навколо зірок різної маси і в ширшому діапазоні космічних середовищ, ніж передбачалося.

Тепер учені проведуть спостереження за іншими протопланетними дисками в цій туманності, щоб з'ясувати, наскільки поширеною є наявність будівельних блоків для схожих на Землю планет біля дуже гарячих зірок з інтенсивним випромінюванням.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, як будівельні блоки життя пережили екстремальну радіацію ранньої Землі. Для того, щоб виникло життя на ранній Землі, повинні були утворитися або прилетіти з космосу складні молекули, але найголовніше — вони повинні були вижити.