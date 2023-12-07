В ночном небе погаснет одна из самых ярких звезд: куда исчезнет сверхгигант Бетельгейзе

Астрономы говорят, что всего через несколько дней можно будет наблюдать за редким явлением.

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На следующей неделе ожидается редкое астрономическое явление, во время которого астероид закроет собой красного сверхгиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона, пишет LiveScience.

Во вторник, 12 декабря, ненадолго погаснет 10-я по яркости звезда в ночном небе Бетельгейзе. Затмение произойдет, когда звезду от нас закроет астероид 319 Леона. Событие продлится всего 12 секунд, но ученые полагают большие надежды на происшествие, так как оно поможет создать карту поверхности гигантской звезды, которая недавно странным образом тускнела.

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Очень редко, когда астероиды могут закрыть собой одну из самых больших и ярких звезд. Ожидается, что астероид 319 Леона вызовет кольцевое затмение Бетельгейзе, которое будет выглядеть как "огненное кольцо". Но ограниченное число людей смогут насладиться этим явлением.

Кратковременное затмение будет видно на узкой полосе, простирающейся от Азии до южной Европы, Флорида и восточной Мексики. Жители этих регионов планеты смогут увидеть затмение без бинокля или телескопа, хотя и то, и другое поможет лучше рассмотреть происходящее.

Фото: Wikipedia

Остальная часть жителей Земли смогут посмотреть прямую трансляцию события, которая будет вестись проектом "Виртуальный телескоп" в Италии. Прямая трансляция начнется в 03:00 по Киеву.

Само же затмение произойдет около 03:17. Хотя время может сдвинуться на несколько минут по мере уточнения орбиты астероида.

Для того, чтобы найти Бетельгейзе в Северном полушарии в декабре, необходимо посмотреть на восток, где примерно через 2 часа после захода солнца можно увидеть три звезды Пояса Ориона — Альнитак, Альнилам и Минтака. Слева от них Бетельгейзе будет на одном уровне с Минтакой.

"Мы надеемся, что можем больше узнать об особенностях поверхности Бетельгейзе, которая определяет ее переменную яркость", — пишет астрофизик Джанлука Маси, директор проекта "Виртуальный телескоп".

Напомним, красный сверхгигант в созвездии Ориона уже несколько лет не дает покоя ученым своим необычным поведением. Новая гипотеза предлагает еще одно объяснение происходящих со звездой событий.