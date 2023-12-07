Парадокс кризиса среднего возраста разгадан: зачем мужчины покупают дорогие авто после 40 лет

Исследователи считают, что нашли ответ на вопрос, почему мужчины среднего возраста стремятся купить автомобиль премиум-класса.

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Широко распространено мнение о том, что после 40 лет наступает некий кризис среднего возраста, который толкает людей на отчаянные поступки. Например, бытует мнение, что именно в этом возрасте мужчины предпочитают покупать авто премиум-класса и теперь, похоже, ученые поняли, почему это происходит, пишет Daily Mail.

В то же время некоторые исследования предполагают, что покупка на сумму более 100 000 долларов не помогает человеку среднего возраста чувствовать себя "более живым", однако результаты нового исследования свидетельствуют о том, что покупка авто премиум-класса в действительности может повысить уверенность в себе.

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Новое исследование было проведено учеными из Федерального университета Рио-Гранде в Бразилии. Результаты исследования показали, что мужчины, владеющие такими авто как Corvette и Porsche, воспринимаются как имеющие более высокий уровень брачных ценностей и социального доминирования. Более того, результаты исследования показывают, что они в целом считаются более компетентными.

Авторы исследования полагают, что результаты связаны с тем, что мужчины и женщины верят, что быть партнером владельца дорогого авто в действительности может быть выгодно.

Отметим, что исследование ученых состояло из двух частей. В первой они сосредоточились на влиянии потребительского выбора на оценку ценности спаривания и социального доминирования. Во второй части исследования ученые сосредоточились на том, как себя воспринимает сам владелец суперкара.

В первой части исследования приняли участие 171 реципиентов, которые прошли опрос, глядя на людей противоположного пола, владеющих суперкарами. Ученые отмечают, что в этом этапе исследования приняли участие 93 женщины, остальные реципиенты были мужчинами. Результаты показали, что независимо от пола реципиенты могли извлечь выгоду из отношений с партнерами, обладающими дорогие авто.

Во второй части исследования приняли участие 409 человек: из них 206 женщин и 203 мужчины, которые владели роскошными или популярными авто. Ученые попросили их рассказать о своем самовосприятии социального статуса, социального доминирования и партнерах. Результаты показывают, что обладатели авто премиум-класса продемонстрировали более высокий уровень субъективного социального статуса, чем участники с популярным автомобилем или без него.

Ранее Фокус писал о том, почему кризис "середины жизни" не более чем миф.