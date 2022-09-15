Кризис среднего возраст действительно существует. Ученые рассказали, когда он наступает

Исследование считают, что в середине жизни, что-то идет не так и наступает тот самый печальный период.

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Ранее ученые не находили научного объяснения спаду в середине жизни человека, однако новое исследование доказывает, что кризис среднего возраста — весьма реален, пишет Daily Mail.

Новое исследования провела международная группа ученых из США, Сингапура и Великобритании. Несколько десятилетий они наблюдали за тысячами людей различного возраста, достатка и социального уровня, чтобы понять существует ли кризис среднего возраста на самом деле. Увы, он весьма реален.

Ученые выяснили, что в середине жизни наступает такой момент, когда люди находятся на пике стресса, бессонницы, головных болей, беспокойства и даже депрессии — и он наступает в промежутке между 40 и 50 годами жизни.

Любопытно, что этот момент ни коим образом не располагает к подобному кризису. Исследования показывают, что именно в таком возрасте большинство из нас должны быть на пике счастья — зарплата достигает своего максимума, а жалобы на здоровье почти отсутствуют. И все же, что-то идет не так.

Десятилетия наблюдений за жителями Великобритании, США и Австралии показывают, что после 40 лет наступает некий критический момент, когда уровень стресса от работы и жизни в целом достигает своего пика. Ряд ученых склонен связывать это кризис с тем, что людям не удалось достичь каких-то важных ключевых целей.

Что известно наверняка — кризис среднего возраста никоим образом не связан с наличием или отсутствием детей. Анализ данных показывает, что "тревожный парадокс" наступает в жизни независимо от наличия или отсутствия опыта родительства.

Полученные в ходе анализа данные свидетельствует, что кризис в середине жизни наступает по всем фронтам:

проблемы с психическим здоровьем;

проблемы со сном;

проблемы с физическим здоровьем;

стресс на работе;

головные боли, вызывающие инвалидность;

алкогольная зависимость;

депрессия;

суицидальные мысли.

Согласно статистике, люди в возрасте до 25 лет и после 60 лет меньше страдают от психических расстройств и вдове реже страдают от депрессий. В ходе исследования ученые также обнаружили, что максимальный риск суицида у мужчин наступает после 50 лет, у женщин эта пиковая точка наступает немного раньше.

Также в ходе наблюдений выяснилось, что пик нарушений сна так же приходится на этот "печальный возраст". Опрос показал, что именно в период 40-50 лет люди спят наименьшее количество часов в сутки.

Авторы исследования отмечают, что им еще предстоит узнать, что является триггером столь опасного кризиса. Однако более ранее исследование показало, что по прошествии критического возраста ощущение счастья возвращается — например, люди в возрасте 70 лет так же счастливы, как и в 20.

Отметим, что термин "кризис среднего возраста" был впервые употреблен психоаналитиком из Канады Эллиотом Жаком еще более полувека назад. Тогда он считал, что в этот период наступает болезненное принятие своей смертности.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые доказали, что счастье в деньгах и даже назвали доход при котором оно наступает.