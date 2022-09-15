Криза середнього віку справді існує. Вчені розповіли, коли вона приходить

Дослідження вважають, що в середині життя щось йде не так і настає той самий сумний період.

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Раніше вчені не знаходили наукового пояснення спаду в середині життя людини, проте нове дослідження доводить, що криза середнього віку дуже реальна, пише Daily Mail.

Нове дослідження провела міжнародна група вчених із США, Сінгапуру та Великобританії. Декілька десятиліть вони спостерігали за тисячами людей різного віку, достатку та соціального рівня, щоб зрозуміти, чи існує криза середнього віку насправді. На жаль, вона досить реальна.

Вчені з'ясували, що в середині життя настає такий момент, коли люди перебувають на піку стресу, безсоння, головного болю, занепокоєння і навіть депресії — і він настає у проміжку між 40 та 50 роками життя.

Цікаво, що цей момент ніяк не сприяє такій кризі. Дослідження показують, що саме в такому віці більшість із нас має бути на піку щастя — зарплата досягає свого максимуму, а скарги на здоров'я майже відсутні. І все ж, щось іде не так.

Десятиліття спостережень за жителями Великобританії, США та Австралії показують, що після 40 років настає якийсь критичний момент, коли рівень стресу від роботи та життя загалом досягає свого піка. Низка вчених схильна пов'язувати цю кризу з тим, що людям не вдалося досягти якихось важливих ключових цілей.

Що відомо, напевно, криза середнього віку ніяк не пов'язана з наявністю або відсутністю дітей. Аналіз даних показує, що "тривожний парадокс" настає у житті незалежно від наявності чи відсутності досвіду батьківства.

Отримані під час аналізу дані свідчать, що криза в середині життя настає на всіх напрямках:

проблеми із психічним здоров'ям;

проблеми зі сном;

проблеми із фізичним здоров'ям;

стрес на роботі;

головний біль, що викликає інвалідність;

алкогольна залежність;

депресія;

суїцидальні думки.

Згідно зі статистикою, люди віком до 25 років і після 60 років менше страждають на психічні розлади і вдові рідше страждають від депресій. У ході дослідження вчені також виявили, що максимальний ризик суїциду у чоловіків настає після 50 років, у жінок ця пікова точка настає трохи раніше.

Також під час спостережень з'ясувалося, що пік порушень сну так само посідає цей "сумний вік". Опитування показало, що саме в період 40-50 років люди сплять найменшу кількість годин на добу.

Автори дослідження зазначають, що їм ще належить дізнатися, що є тригером такої небезпечної кризи. Однак раніше дослідження показало, що після критичного віку відчуття щастя повертається — наприклад, люди у віці 70 років так само щасливі, як і в 20.

Зазначимо, що термін "криза середнього віку" уперше вжитий психоаналітиком з Канади Елліотом Жаком ще понад півстоліття тому. Тоді він вважав, що в цей період настає болісне прийняття своєї смертності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені довели, що щастя в грошах і навіть назвали дохід, при якому воно настає.